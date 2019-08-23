с чего всё началось

Американский производитель детских игрушек Hasbro Inc договорился о покупке за $4 млрд компании Entertainment One Ltd, которой принадлежат права на популярный мультсериал "Свинка Пеппа".

Футбол Зидан опроверг слухи о том, что Кейлор Навас хочет уйти из «Реала» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал ложью информацию о том, что голкипер Кейлор Навас хочет покинуть команду.

Происшествия В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний» Отмечается, что в пятницу в 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи .

Гаджеты Huawei представила ИИ-процессор Ascend 910 и новый фреймворк Mindspore Ещё компания Huawei представила Mindspore — вычислительную среду разработки приложений на основе искусственного интеллекта.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Авто Составлен рейтинг самых «женских» марок автомобилей в России Chery и Daewoo, занявшие первое и второе места в рейтинге соответственно, стали самыми «женскими» марками автомобилей в РФ.

Гаджеты Android Q получила официальное название Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Авто Сотни неисправных Mercedes застряли на аэродроме в Германии Взлётно-посадочная полоса старого аэродрома в немецком городе Бремен превратилась в парковку для сотен неисправных автомобилей Mercedes-Benz, сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen.

Футбол «Зенит» обыграл «Уфу» в матче молодёжного первенства Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Уфой» в матче молодёжных команд. Встреча завершалась со счётом 2:0.

Политика Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.

Футбол ЦСКА: Сигурдссон занимается по индивидуальной программе Исландец продолжает восстановление и работает по индивидуальной программе.

Культура Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию Как сообщает "Интерфакс", на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму режиссер появился на костылях, рассказав, что уже перенес несколько операций, в общей сложности проведя под наркозом 39 часов - после того, как ему занесли инфекцию при замене сустава.

Космос Найден источник инопланетных сигналов из космоса Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.

Армия и оружие Стало известно о приобретении США танка Т-90 Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.

Экономика Группа ГАЗ рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю "По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".

Экономика «Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Армия и оружие Российский «Хозяин морей» вышел на госиспытания Построенный в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на завершающий этап государственных испытаний.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».

Общество Сотрудники ВШЭ опубликовали письмо о «политическом нейтралитете» Более 50 сотрудников Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) подписали открытое письмо, в котором назвали политический нейтралитет, академические и гражданские свободы базовыми ценностями вуза.

Происшествия После избиения заключенного в «Крестах» уволили трех сотрудников СИЗО Ряд сотрудников и руководителей СИЗО "Кресты" и УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уволены и привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам проверки в связи с избиением заключенного.

Здоровье В России расплодились переносчики смертельных тропических лихорадок Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.

Здоровье Жителей Подмосковья предупредили о ядовитых ягодах Специалисты Минэкологии Подмосковья предупредили жителей региона о ядовитых ягодах, которые появились в областных лесах.