Экономика

Hasbro купит владельца мультфильма «Свинка Пеппа» за $4 млрдВедомости 03:48

Американский производитель игрушек Hasbro купит за $4 млрд канадскую компанию Entertainment One, которой принадлежат права на мультфильм «Свинка Пеппа», сообщается на сайте Hasbro.
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Американский производитель игрушек Hasbro купит за $4 млрд канадскую компанию Entertainment One, которой принадлежат права на мультфильм «Свинка Пеппа», сообщается
 на сайте Hasbro.
Ведомости03:48

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