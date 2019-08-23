с чего всё началось

Американский производитель игрушек Hasbro купит за $4 млрд канадскую компанию Entertainment One, которой принадлежат права на мультфильм «Свинка Пеппа», сообщается на сайте Hasbro.

Политика Борис Джонсон попал на видео с лозунгом нацистов Кроме Джонсона в видео участвуют и многие другие британские дипломаты.

Кино На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова лишили бронзовой медали ЧМ-2019 Хоккеист Евгений Кузнецов лишился бронзовой медали, полученной им после чемпионата мира 2019 года, который проходил в Словакии.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Космос В России испугались удара американских «Жезлов от Бога» США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Происшествия Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.

Политика Лукашенко представят программу интеграции с Россией В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Футбол Нападающий «Уотфорда» может перейти в «Динамо» Отмечается, что Динамо намерено арендовать итальянского нападающего до конца сезона.

Здоровье Онколог перечислила 12 основных симптомов рака Стало известно, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.

Происшествия МЧС сообщило о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске Двадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Здоровье В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.

Энергетика Белоруссия предложила контролировать качество нефти из России Белорусский оператор трубопровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с государственным концерном «Белнефтехим» появление новых точек контроля количества и качества нефти, сообщил первый замгендиректора, главный инженер компании Андрей Вериго, передает БелТа.

Происшествия Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.

Общество Только четыре региона выполнили майские указы по зарплатам бюджетников За прошлый год было 13 регионов, в которых не исполнили майские указы по среднему медперсоналу, сейчас их стало 14.

Кино Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.

Происшествия В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Общество Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Армия и оружие В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле.