с чего всё началось

Американский производитель игрушек Hasbro купит за $4 млрд канадскую компанию Entertainment One, которой принадлежат права на мультфильм «Свинка Пеппа», сообщается на сайте Hasbro.

Гаджеты Google изменила дизайн логотипа ОС Android Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android.

Музыка Новый клип выпустил зампрокурора Петербурга Эдуард Артюхов Рок-группа «Лунный пес» выпустила клип на песню заместителя прокурора Санкт-Петербурга Эдуарда Артюхова.

Происшествия Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности Управляющий отелем Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Армия и оружие Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3 Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Технологии В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту «Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.

Происшествия Лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не заразились радиацией Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.

Политика Кравчук назвал «симптомы» завершения войны в Донбассе Конфликт в Донбассе скоро завершится, об этом говорят определенные сигналы.

Происшествия Сестра одного из трех уральских полицейских, обвиняемых в изнасиловании, не верит в вину своего брата Сестра Вячеслава Тропина Екатерина рассказала, что ее брат работает в полиции около четырех лет, он учится в юридическом университете на заочном и параллельно работает, у него есть девушка, которой он хранит верность, пишет портал Е1.

Происшествия В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний» В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Общество Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Происшествия Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.

Общество Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют на репродуктивное здоровье женщин и мужчин.

Кино Скончался заслуженный артист России Виктор Власов Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.

Шоу-бизнес Богомолов назвал Собчак будущей женой В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.

Политика В комиссию Думы по внешнему вмешательству поступают новые материалы Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ продолжает получать новые материалы по вопросам своего ведения, заявил журналистам ее руководитель, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Политика Не в первый раз. США предлагали Дании продать Гренландию год назад Коттон заявил газете, что Гренландия богата природными ресурсами и в военно-стратегическом смысле ее покупка США "защитила бы остров от русских и китайцев".

Здоровье Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Общество AliExpress допустил для России возврат товара без объяснения причин Российские клиенты виртуальной торговой площадки AliExpress получили возможность возвращать некоторые виды товаров продавцам в Китае, не объясняя причин.