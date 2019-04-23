Политика
Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водкиРИА Новости вчера в 21:28
Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки. Такое мнение в своей статье в газете Haaretz высказал израильский журналист Аншель Пфеффер.
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Шоу-бизнес
11-летний сын Алики Смеховой Макар сломал руку
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Армия Израиля арестовала 16 палестинцев на Западном берегу Иордана
"В ходе ночных рейдов солдаты арестовали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине 16 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц, а также по подозрению в причастности к минированию автомобиля", - указали в армейской пресс-службе.
Обновлено в 02:06
Экономика
«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2
Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Растолстевшая и уставшая: Бритни Спирс вышла из клиники
Надо сказать, что выглядит Спирс не лучшим образом: очень уставшей и растерянной.
Обновлено в 00:13
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 00:56
Происшествия
На Ленинском проспекте троллейбус насмерть сбил человека
Обновлено в 02:14
Авто
Tesla запустит сервис беспилотных такси в 2020 году
Двадцать второго апреля прошла выставка Autonomy Investor Day, на которой Илон Маск поделился подробностями о планах Tesla по запуску сервиса беспилотных такси.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Уральских подростков осудили за убийство инвалида
Обновлено в 01:41
Технологии
«Яндекс» запустит кэшбэк по своим сервисам
«Яндекс» совместно с Альфа-банком и Тинькофф-банком планирует выпуск кобрендовых карт, которые позволят пользователям получать кэшбэк на сервисы компании.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в алтайском селе Вавилон
Четыре человека погибли в ночь на вторник в результате пожара в частном доме в селе Вавилон Алтайского края, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей
Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.
Обновлено в 01:28
Авто
Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км
Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Трое «Свидетелей Иеговы» задержаны в Новосибирске
В Новосибирске задержаны три члена запрещенной в России религиозной секты "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 02:45
Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Стоимость самой доступной комплектации Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором в сочетании с МКПП составляет 1 029 000 рублей.
Обновлено вчера в 06:18
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Эстония заключила договор на закупку топлива для самолетов НАТО
Центр оборонных инвестиций Эстонии заключил договор на поставку топлива для самолетов союзников по Североатлантическому альянсу, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:12
Общество
Роскачество не нашло высококачественных яиц перед пасхой
Что еще известно: В Роскачестве сообщают, что эксперты не нашли патогенных организмов ни во время прошлой проверки, ни в этом году.
Обновлено в 02:20
Транспорт
В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 02:00
Интернет
Составлен рейтинг самых ненадежных паролей
Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:03
Хоккей
Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни
Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Общество
На Урале ФАС завела дело против застройщика из-за рекламы с эвфемизмом
В отношении крупного свердловского застройщика завели дело из-за неэтичной рекламы.
Обновлено в 02:24
Энергетика
Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%
Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Главный по труду в Зауралье посчитал вредным повышение зарплат рабочим
Чиновник во время круглого стола выразил мнение, что повышение минимального размера оплаты труда "стало проблемой".
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
На Шри-Ланке число жертв терактов возросло до 310
Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек.
Обновлено в 00:23
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын в предстоящую среду прибудет во Владивосток
Издание отмечает, что к приезду гостя пришлось на 20 см углублять въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда мог выехать лимузин Ким Чен Ына, который погрузили на его бронепоезд.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Москвичам пообещали аномально теплую погоду до конца недели
Аномально теплая для апреля погода ожидает жителей Москвы до конца рабочей недели, сообщила «РИА Новости» во вторник, 23 апреля, специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Обновлено в 01:14