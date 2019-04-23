Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водкиРИА Новости вчера в 21:28

Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки. Такое мнение в своей статье в газете Haaretz высказал израильский журналист Аншель Пфеффер.

Наука Математики доказали «превосходство» числа 73 Математики установили, что самым «зеркальным» числом является 73. Установить это им помог сериал «Теория большого взрыва».

Гаджеты Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.

Происшествия СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.

Недвижимость Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Политика Команда Зеленского рассказала, как будет бороться с коррупцией Ранее Европейская бизнес-ассоциация назвала 7 шагов, которые бизнес ждёт от победителя президентских выборов Владимира Зеленского в первые месяцы работы: 1.

Политика Коломойский объявил о возвращении на Украину Олигарх Коломойский заявил о готовности вернуться на Украину сразу после официального обнародования официальных результатов президентских выборов.

Экономика Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер» Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".

Политика В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.

Наука Пропуски завтраков увеличивают риск инсульта и проблем с сердцем Частые пропуски завтраков повышают риск преждевременной смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Политика ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.

Кино Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей» Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.

Политика Судья подал иск против Порошенко Судья Окружного административного суда Киева подал иск против украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда".

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2593 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Авто Новый компактный кроссовер Toyota займет место между RAV4 и C-HR В течение 3 лет японский автопроизводитель планирует представить 12 новых и обновленных моделей, среди которых окажется полноприводный компактный кроссовер.

Экономика Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".

Общество На Урале рекламу крупного застройщика признали неэтичной Члены комиссии УФАС пришли к выводу, что в нём спрятано жаргонное, бранное и непристойное слово. Комиссия признала рекламу неэтичной.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Общество Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).

Футбол Квинси Промес: Глушаков доказал, что любит спартаковский ромбик Бывший атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, выступающий в настоящий момент за испанскую "Севилью", заступился за футболиста красно-белых Дениса Глушакова.

Наука Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.

Политика Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.

Транспорт Парковка в Москве станет бесплатной на майские праздники «С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включённых в зону городского парковочного пространства», — приводит его слова пресс-служба мэрии.

Происшествия Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Шоу-бизнес Бьянка отравилась просроченной едой и легла под капельницу В своем микроблоге 33-летняя танцовщица опубликовала свежий снимок. На нем девушка была запечатлена лежа на кровати под капельницей.