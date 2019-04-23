Политика

Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водкиРИА Новости 21:28

Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки. Такое мнение в своей статье в газете Haaretz высказал израильский журналист Аншель Пфеффер.
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Израильский журналист убежден, что Порошенко потерпел поражение на выборах из-за «русской водки»

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Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
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Анчелотти: во второй части сезона «Наполи» потерял мотивацию и дух

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Утром во вторник, 23 апреля, в аэропорту Владивостока приземлились два самолета из Пхеньяна вместо одного запланированного, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта.
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Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
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Российский комик Максим Галкин поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
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Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

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В семи китайских городах заработала сеть 5G

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Вступили в силу новые правила для транспортного налога

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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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