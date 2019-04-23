Политика
Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водкиРИА Новости вчера в 21:28
Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки. Такое мнение в своей статье в газете Haaretz высказал израильский журналист Аншель Пфеффер.
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Израильский журналист убежден, что Порошенко потерпел поражение на выборах из-за «русской водки»
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