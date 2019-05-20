Кино

HBO завершил показ финала «Игры престолов»Политическая Экспертиза вчера в 23:17

Телеканал HBO, транслировавший культовый сериал «Игра престолов», сообщил об официальном завершении показа финала саги. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на официальный сайт североамериканской сети.
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Сериал «Игра престолов» завершен

РЕН ТВвчера в 22:42

HBO начал показ финальной серии «Игры престолов»: 27,2 млн американцев заявили, что пропустят из-за этого работу

СитиТрафик00:09

HBO завершил показ финала «Игры престолов»

Политическая Экспертизавчера в 23:17

HBO начал показ заключительной серии «Игры престолов»

Ведомости02:59

Американский телеканал HBO начал показ последней серии «Игры престолов»

Эхо Москвывчера в 22:15

Видеосервис HBO упал после начала показа финала «Игры престолов»

Life.ruвчера в 22:08

«Игра престолов»: HBO начал показ финала

Газета.Ruвчера в 21:00
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Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Обновлено в 06:41
Транспорт

«Аэрофлот» предупредил об отмене ряда рейсов в Италию из-за забастовки

Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:57
Экономика

В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян

Реальные доходы населения страны в первые три месяца 2019 года снизились на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Словакии автобус с детьми врезался в коттедж

По предварительной информации, автобус выехал за пределы дороги и врезался в стену жилого дома.
Обновлено в 12:35
Происшествия

В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб General Electric

Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба в американском Нью-Йорке, где располагается офис корпорации General Electric, сообщает пресс-служба пожарного департамента города на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:06
Общество

Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

Обновлено в 12:58
Кино

Джессика Честейн прокатилась в московском метро

Обновлено в 04:35
Политика

Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко

ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Политика

Австрия отказалась предоставлять площадку прибывшим в Вену экспертам клуба «Валдай»

Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Армия и оружие

В ЦПВС рассказали о попытке обстрела боевиками авиабазы Хмеймим

Обновлено в 15:18
Энергетика

Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть

Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Политика

Суд не стал запрещать демократам требовать налоговые декларации Трампа

Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта в понедельник отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Дональда Трампа за последние 10 лет.
Обновлено в 18:28
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Политика

Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду.
Обновлено в 12:10
Общество

«Нам доверяют самое ценное — кадры»

Цель № 1, считают эксперты, — выровнять возможности роста, выстроить систему моральных вознаграждений и в целом систему работы с кадровым потенциалом.
Обновлено в 18:23
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Футбол

Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Здоровье

Врач-аллерголог дала советы, как вести себя в период цветения растений

Врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с iReactor рассказала, как аллергикам вести себя в период цветения растений.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Гаджеты

Россиянам пообещали дефицит смартфонов Huawei и Apple

Торговая война Вашингтона и Пекина может уже в самое ближайшее время оставить россиян не только без смартфонов Huawei, но и без Apple.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Музыка

Европейский вещательный союз не отменит победу Лоуренса на Евровидении

Европейский вещательный союз не отменит победу голландского певца Дункана Лоуренса на Евровидении.
Обновлено вчера в 14:51
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
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Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

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Телевизионная сеть
Североамериканская кабельная и спутниковая телевизионная сеть. Входит в корпорацию WarnerMedia.
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