Кино
HBO представил четвертый эпизод восьмого сезона «Игры престолов»Политическая Экспертиза 07:40
Состоялась премьера четвертой серии заключительного восьмого сезона «Игры престолов» «Последние из Старков», передает телеканал RT. Большую часть 70-ти минутного эпизода составляют диалоги между персонажами. Они были необходимы, чтобы закончить одни сюжетные линии и раскрыть другие.
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Происшествия
Умер участник казанского марафона
Обновлено в 06:20
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Политика
Угрозы Трампа могут отменить торговые консультации Китая с США
На этой неделе в Вашингтоне было запланировано провести очередной раунд торгово-экономических консультаций Китая с Соединенными Штатами Америки.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Появилось видео пожара в Шереметьево изнутри горящего самолёта
В распоряжении Лайфа появилось видео, снятое одним из пассажиров сгоревшего в Шереметьево после посадки самолёта "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Футбол
Назван самый дорогой футболист младше 20 лет
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил топ-10 дорогостоящих футболистов до 20 лет, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:40
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
«Я иду по пути любви»: Ани Лорак сделала важный выбор
Ани Лорак считает себя добрым человеком и ни о чем, происшедшем в ее жизни, не жалеет. Однако она умеет признавать свои ошибки.
Обновлено в 06:41
Здоровье
В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации
Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Хоккей
«Салават Юлаев» обменял Федотова и Терещенко в «Трактор»
«Салават Юлаев» объявил об обмене с «Трактором». В Челябинск переезжают голкипер Иван Федотов и защитник Сергей Терещенко.
Обновлено в 06:59
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Хоккей
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России и не будут участвовать в дальнейшей подготовке к чемпионату мира.
Обновлено в 08:10
Футбол
Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»
Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Авто
Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае
Обновлено в 02:30
Политика
В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства
Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Общество
Кононенко ответил назвавшей «Суперджет» говном Собчак
Обновлено в 05:52
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Политика
Луценко не хочет уходить в отставку после инаугурации Зеленского
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пытается удержаться за свой пост и выражает готовность всячески помогать избранному президенту страны Владимиру Зеленскому, который ещё до победы на выборах пообещал уволить его В кулуарах Киевского еврейского форума глава ведомства признался, что не любит свою должность и ему трудно на ней работать.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Пилот разбившегося в Шереметьево авиалайнера SSJ100 рассказал о катастрофе
После взлета из Шереметьево в авиалайнер, принадлежащий компании «Аэрофлот», ударила молния.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку на Украине
Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Авто
Lada XRay Cross удивил результатами краш-теста
Для сравнения, результат седана Lada Vesta оказался выше, чем у XRay - 15,1 балла (четыре звезды).
Обновлено в 05:48