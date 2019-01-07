Кино
HBO показал кадры из последнего сезона «Игры престолов»
HBO показал кадры из последнего сезона «Игры престолов»ТАСС09:11
Телеканал HBO опубликовал проморолик с анонсами премьер 2019 года. В частности, впервые были показаны кадры из восьмого сезона "Игры престолов", который будет для сериала последним. В проморолике есть сцена знакомства Сансы Старк и Дайенерис Таргариен, их сыграли актрисы Софи Тернер и Эмилия Кларк.
ТАСС09:11
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