Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»Газета.Ru 01:12
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов". Трейер был опубликован на канале сериала в YouTube. Финальный эпизод популярного шоу HBO будет показан 20 мая.
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