Кино

HBO назвал дату премьеры последнего сезона «Игры престолов»
ТАСС
вчера в 23:15

Показ первой серии восьмого и заключительного сезона сериала "Игра престолов" на телеканале HBO запланирован на 14 апреля. Об этом свидетельствует опубликованный в воскресенье в официальном Twitter сериала видеоролик.
ТАССвчера в 23:15

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HBO объявил дату премьеры последнего сезона «Игры престолов»

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Названа дата премьеры последнего сезона «Игры престолов»

RT на русскомвчера в 23:42

HBO назвал дату премьеры последнего сезона «Игры престолов»

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HBO объявил дату премьеры последнего сезона сериала «Игра престолов»

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HBO назвал дату выхода последнего сезона «Игры престолов»

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