Кино
Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»Интерфакс вчера в 22:00
Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
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Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
«Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой
К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения.
Обновлено в 03:00
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Обновлено вчера в 05:34
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы на вторичном рынке РФ
В прошлом месяце россияне приобрели 92 912 кроссоверов и внедорожников с пробегом, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:25
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Космос
«Садиться туда — наверняка катастрофа». Чем опасна экспедиция на Венеру
За миллиарды лет Земля превратилась в цветущий теплый рай, полный жизни, а Венера — в выжженную пустыню без капли влаги.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Барах Чемурзиев арестован судом на два месяца
Нальчикский городской суд сегодня принял решение об аресте на два месяца еще одного лидера ингушских протестов - Бараха Чемурзиева.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Родившая в 19 лет Вера Брежнева не боится стать бабушкой
Бывшая солистка музыкального коллектива «ВИА Гра» Вера Брежнева призналась, что ее не пугает перспектива стать бабушкой в раннем возрасте.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
На фиолетовой линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 02:55
Гаджеты
Генеральный директор Redmi раскрыл возможный дизайн первого флагмана компании
На своей странице в социальной сети Weibo генеральный директор Redmi Лу Вейбинга раскрыл возможный дизайн первого флагмана компании.
Обновлено вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой
Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой Несколько недель назад на свет появился первенец исполнительницы.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Российские военные примут участие в параде Победы в Южной Осетии
Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии примут участие в параде Победы в этой стране, парадные расчеты уже приступили к тренировкам, сообщает в понедельник пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
Обновлено в 02:41
Транспорт
Выросла стоимость проезда по платным участкам дорог М-4, М-3 и М-11
В России с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва—Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Рита Дакота опровергла слухи о наркотической зависимости
Известная певица Рита Дакота опровергла слухи об употреблении наркотических веществ.
Обновлено в 01:59
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Галерея ранее не публиковавшихся семейных снимков военачальников была создана в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» в преддверии празднования 74-летия Великой Победы.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца
Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.
Обновлено в 01:50
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Общество
Почти половина россиян не работают по специальности
Почти половина россиян работают не по специальности, которой обучались.
Обновлено вчера в 23:02
Наука
Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта
Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Музыка
Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем
Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Полиция задержала четверых сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
Обновлено в 02:17
Политика
Оппозиция выиграла выборы в Финляндии
Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Общество
Синоптики сообщили, когда в Ростове и области перестанут лить дожди
Наступившая рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет ветряной и дождливой, информируют ростовские синоптики.
Обновлено в 01:25
Политика
Эксперт объяснил решение Германии подарить Украине грамоту Петра I
Эксперт объяснил, почему Берлин передал Киеву датированную 1708 годом грамоту Петра I. Накануне глава министерства культуры Украины Евгений Нищук рассказал о переданной Украине Германией датированной 1708 годом грамоте Петра I, которая была потеряна в период Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:27