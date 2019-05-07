Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из StarbucksРБК 04:02

Исполнительный продюсер шоу Бернадетт Колфилд извинилась за инцидент в интервью радиостанции WNYC. Она также пошутила, что «Вестерос был первым местом, где в действительности появился Starbucks». Последний сезон «Игры престолов» начал выходить на телеканале HBO с 14 апреля.
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В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
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Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции

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Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta

По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
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Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»

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Названа главная причина преждевременной смертности

Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
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