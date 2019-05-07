Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из StarbucksРБК 04:02
Исполнительный продюсер шоу Бернадетт Колфилд извинилась за инцидент в интервью радиостанции WNYC. Она также пошутила, что «Вестерос был первым местом, где в действительности появился Starbucks». Последний сезон «Игры престолов» начал выходить на телеканале HBO с 14 апреля.
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