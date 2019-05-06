Кино

Создатели сериала «Игра престолов» удалили ляп со стаканом кофеИзвестия вчера в 21:16

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги «Игра престолов» бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете. Подписчики HBO ранее рассмотрели в сцене пиршества в замке Винтерфелл стоявший на столе бумажный стаканчик, вероятно, из сети кофеен Starbucks.
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В «Игре престолов» исправили ляп со стаканом из Starbucks

Комсомольская правдавчера в 19:30

Кофейный стаканчик пропал из новой серии «Игры престолов»

Газета.Ruвчера в 19:22

Создатели «Игры престолов» объяснили появление в кадре стакана Starbucks

ФАНвчера в 03:47

Телеканал HBO удалил из онлайн-версии «Игры престолов» стаканчик из Starbucks

Профильвчера в 19:08

Кофе Дейенерис — не предел. За что мы ненавидим 4 серию 8 сезона «Игры престолов»

Телеканал 360°вчера в 17:01

HBO избавился от крамольного стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Фонтанка.Рувчера в 13:46

Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе

РИА Новостивчера в 17:44
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Экономика

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито

Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево

До трагического вылета в Мурманск самолет совершил еще три рейса – из Саранска в Шереметьево, из аэропорта в Саратов и обратно.
Обновлено 06 мая в 05:42
Происшествия

Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына

Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие

В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти в МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек".
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Болтон: США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой

Соединенные Штаты продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой, заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие

Отличный состав: на парад Победы выйдет только испытанная техника

Как сообщили в Минобороны, общая численность личного состава, задействованного в параде, превышает 13600 военнослужащих: более 400 из них пройдут в составе механизированной колонны, а в строю авиации — около 170 летчиков.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 20:37
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, заявил, что пересек в поле государственную границу Украины.
Обновлено вчера в 20:39
Политика

Двух украинских рыбаков освободили в Крыму

Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено вчера в 08:28
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено вчера в 03:29
Футбол

«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест

Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01
Гаджеты

Google показала новую версию Android

Американская корпорация Google представила на конференции Google I / O 2019 модернизированную операционную систему Android, которой дали название Android Q. Новинка отличается повышенным вниманием к безопасности пользователей.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста

Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Здоровье

Эксперты назвали главные правила мытья рук

Эксперты рассказали, как правильно мыть руки для защиты от бактерий. Отмечается, что многие делают это не так, как нужно.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве

Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено вчера в 13:34
Технологии

«Лаборатория Касперского» продемонстрировала уязвимость интернета вещей

На конференции Cyber Security Weekend 2019 в Кейптауне в конце апреля приглашённый 13-летний вундеркинд Рубен Пол продемонстрировал уязвимость интернета вещей, менее чем за 10 минут перехватив управление дроном в ходе контролируемого эксперимента.
Обновлено вчера в 07:43
Политика

Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Китай объявил, что выдержит торговую войну с США

Визит состоится в условиях, когда США объявили о повышении с пятницы пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25% в связи с тем, что Китай требует пересмотра ранее достигнутых в ходе консультаций договоренностей.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

В Японии автомобиль наехал на толпу детей

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере

В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве

Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
Обновлено вчера в 11:23
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»

Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено вчера в 08:35
Гаджеты

Xiaomi выпустила «умное» мусорное ведро Ninestars Smart Trash Can

Компания Xiaomi совместно с Ninestars представила "умное" мусорное ведро Ninestars Smart Trash Can, стоимость которого составляет 19 долларов.
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие

40 венесуэльских военных нарушили границу с Колумбией, сообщили СМИ

Как отмечается, местные жители рассказали, что примерно 40 венесуэльских военных пересекли границу в окрестностях Ла-Чинита.
Обновлено вчера в 23:59
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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Дейенерис Таргариен
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Персонаж в вымышленном мире в серии книг «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина и в сериале «Игра престолов». По книгам и сериалу Дейенерис - представительница рода Таргариенов, и дочь короля Семи королевств Эйриса II Безумного.
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