Кино
Создатели сериала «Игра престолов» удалили ляп со стаканом кофеИзвестия вчера в 21:16
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги «Игра престолов» бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете. Подписчики HBO ранее рассмотрели в сцене пиршества в замке Винтерфелл стоявший на столе бумажный стаканчик, вероятно, из сети кофеен Starbucks.
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Кофе Дейенерис — не предел. За что мы ненавидим 4 серию 8 сезона «Игры престолов»
Телеканал 360°вчера в 17:01
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Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
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Американская корпорация Google представила на конференции Google I / O 2019 модернизированную операционную систему Android, которой дали название Android Q. Новинка отличается повышенным вниманием к безопасности пользователей.
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Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста
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В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
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Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
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Китай объявил, что выдержит торговую войну с США
Визит состоится в условиях, когда США объявили о повышении с пятницы пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25% в связи с тем, что Китай требует пересмотра ранее достигнутых в ходе консультаций договоренностей.
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В Японии автомобиль наехал на толпу детей
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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
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В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
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Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве
Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
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Xiaomi выпустила «умное» мусорное ведро Ninestars Smart Trash Can
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40 венесуэльских военных нарушили границу с Колумбией, сообщили СМИ
Как отмечается, местные жители рассказали, что примерно 40 венесуэльских военных пересекли границу в окрестностях Ла-Чинита.
Обновлено вчера в 23:59