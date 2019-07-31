Футбол
Гжегош Крыховяк: «Еще не думал о российском паспорте»Матч ТВ 04:40
Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегош Крыховяк на русском языке ответил на вопросы журналистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Политика
ВМФ России самый сильный в мире, считают 67% граждан
Служба в ВМФ является престижной, считают 85% опрошенных. Хотели бы видеть своих детей или внуков офицерами ВМФ 56% граждан РФ.
Обновлено в 03:32
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
По словам специалистов, Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов населения, усложняющего покупку личного автомобиля, а также сравнительно низких цен на такси.
Обновлено в 04:22
Авто
MIMS 2019: в России станут доступны колодки Winmax
Компания МК Kashiyama представит на выставке MIMS Automechanika Moscow 2019 новый для российского рынка продукт: тормозные колодки марки Winmax.
Обновлено в 05:34
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание российского танкера Nika Spirit
В конце июля Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил Одесской области российский танкер Nika Spirit.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Врач назвала самые бесполезные лекарства
Некоторые препараты для лечения простуды не только не помогут выздороветь, но и способны нанести вред, рассказала в интервью "Вечерней Москве" врач общей практики Ирина Добрецова.
Обновлено в 03:13
Политика
В мэрию Москвы подали заявку на проведение митинга 10 августа
Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.
Обновлено в 04:42
Экономика
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядки
Обновлено вчера в 09:57
Технологии
«Железный человек» Роберт Дауни младший рекламирует OnePlus 7, а сам использует Huawei P30 Pro
Роберт Дауни младший Все бы ничего, да сообщение было опубликовано со смартфона Huawei P30 Pro.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Десять петербуржцев за месяц заболели клещевым энцефалитом
В сезон 2019 года 38 человек заболели клещевым энцефалитом, при этом только одно заражение произошло в черте города.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
Обновлено в 04:00
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Обновлено в 01:52
Путешествия
В этом году десятки россиян умерли на отдыхе в Анталье
Обновлено вчера в 09:19
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Торговые переговоры между КНР и США в Шанхае завершились раньше срока
Последний официальный раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам, стартовавший ранее в Шанхае, завершился раньше намеченного срока, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:22
Политика
Кличко встретился с адвокатом Трампа
Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 05:19
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.
Обновлено в 04:23
Энергетика
Путин подписал закон, стабилизирующий цены на бензин
Как сообщает Росстат, при этом производители бензина в июне подняли цены на 8,6%. С начала года розничные цены на топливо выросли на 1,4%, тогда как цены производителей упали на 4,9%. Потребительские цены на бензин в июне в среднем по России превышали цены производителей в2,1 раза.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Общество
Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в Инстаграме высказался по поводу лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начала тушить авиация МЧС
В Красноярском крае авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.
Обновлено в 03:19
Авто
В России начались продажи нового кроссовера Changan CS35 Plus
Компания Changan начинает продажи на российском рынке нового кроссовера CS35 Plus. Об этом 31 июля сообщает Motor.
Обновлено в 03:31