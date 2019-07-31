Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегош Крыховяк на русском языке ответил на вопросы журналистов.

Гжегош Крыховяк: «Еще не думал о российском паспорте»

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