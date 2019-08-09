Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган подписал новое соглашение с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба. Новый контракт с 28-летним игроком рассчитан до 2023 года.

Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 года

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