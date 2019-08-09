Футбол

Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 годаРИА Новости 04:21

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган подписал новое соглашение с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба. Новый контракт с 28-летним игроком рассчитан до 2023 года.
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Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 года

РИА Новости04:21

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Sport.ru06:29

Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити»

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«Манчестер Сити» продлил контракт с Гюндоганом до 2023 года

Спорт-Экспресс04:18

Гюндоган продлил контракт с «Ман Сити» до 2023 года

Sports.ru04:15
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:50, Вашингтон
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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