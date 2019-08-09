Футбол
Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 годаРИА Новости 04:21
Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган подписал новое соглашение с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба. Новый контракт с 28-летним игроком рассчитан до 2023 года.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:50, Вашингтон
Происшествия
Власти Северодвинска удалили сообщение о скачке радиации после ЧП
Информация о повышении радиационного фона была размещена днем в четверг, 8 августа, сейчас сообщение на сайте администрации недоступно.
Обновлено в 10:35
Политика
Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»
6 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 14:55
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Общество
Сильный ветер повалил в Москве 15 деревьев
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев. Об этом 9 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 12:48
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Гаджеты
Huawei представила операционную систему HarmonyOS
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Экономика
«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства
В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.
Обновлено в 05:37
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Футбол
Медведев объяснил желание экс-футболистов «Зенита» играть за «Сочи»
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему многие футболисты сине-бело-голубых переходят в "Сочи".
Обновлено в 14:12
Общество
Жители Москвы стали получать подозрительные sms с предложением объединяться в группы для организации протестов
Предлагается объединяться в анонимные группы по 50 человек, в которых будут назначаться кураторы для координации действий.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных
Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.
Обновлено в 14:12
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро
Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины
Обновлено в 09:32
Политика
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Обновлено в 12:34
Музыка
Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат
Американской поп-исполнительнице Леди Гаге грозит многомиллионный иск от автора песен Стива Ронсена, который утверждает, что мелодия ее "оскароносной" композиции к фильму "Звезда родилась" была украдена из трека "Almost", опубликованного им в 2012 году на сервисе SoundCloud, сообщает портал Page Six.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Доила козу, таскала уголь: Екатерина Шпица поделилась воспоминаниями из детства
Сегодня Катерина рассказала о воспоминаниях из детства.
Обновлено в 15:00
Футбол
Азар получил в «Реале» номер Роналду
Обновлено в 11:14
Происшествия
Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием
Восьмидесятитрехлетняя женщина в Хабаровском крае угодила в трясину, отправившись в лес за грибами, и сутки простояла так, рычанием отпугивая кружащего возле нее медведя.
Обновлено вчера в 02:33
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50