Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган подписал новое соглашение с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба. Новый контракт с 28-летним игроком рассчитан до 2023 года.

Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 года

Армия и оружие При отражении атак боевиков погибли 10 сирийских военных Десять сирийских военных погибли, 21 получил ранения при обстрелах со стороны боевиков и отражении их атак в пятницу в районе идлибской зоны деэскалации.

Политика Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.

Общество Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Политика Партия «Слуга народа» выступила за сокращение числа комитетов в Раде «На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины 9-го созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении в Facebook.

Экономика Uber получил самый большой убыток за всю историю компании В самой компании рассчитывают сократить свои потери до $3–3,2 млрд по итогам года. Выручка Uber прибавила 14% и достигла $3,17 млрд.

Происшествия Пострадавших при взрыве в Нёноксе доставили в Москву 8 августа на военном объекте в Северодвинске произошёл взрыв. Погибли два человека, ещё шесть — серьёзно пострадали.

Футбол Озил пропустит матч с «Ньюкаслом» из-за вооруженного нападения Полузащитники лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац не попали в заявку команды на матч первого тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Общество Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты Каждый пятый работающий по найму житель России часто не дотягивает до зарплаты и постоянно сталкивается с дефицитом средств.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Политика Эрдогану объяснили, почему стоит признать Крым российским Президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать Крым российским, если он считает Москву стратегическим партнером.

Гаджеты Apple заплатит $1 млн за взлом iPhone Компания Apple объявила, что она заплатит миллион долларов хакеру, который сможет взломать iPhone. Об этом сообщило издание Forbes.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.

Общество Минкультуры планирует запретить проносить собственную еду в кинотеатры Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Экономика «Русал» пригрозил уходом из США Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.

Происшествия В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга Полиция в Геленджике задержала авиадебошира, прибывшего на курорт екатеринбургским рейсом, прямо с борта его доставили в дежурную часть, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Политика В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги "После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.

Авто Der Spiegel: Daimler могут оштрафовать на €1 млрд за «дизельгейт» Как стало известно германскому изданию Der Spiegel, прокуратура Штутгарта намерена добиваться штрафа в размере от €800 млн до €1 млрд для компании Daimler по результатам расследования фактов установки незаконного ПО на автомобили для занижения реального уровня вредных выхлопов.

Авто «Калашников» создал электромобиль для каршеринга В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.

Политика Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.

Политика МВД Украины подготовило почти 800 полицейских для возвращения Донбасса "По специально разработанной учебной программе подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы для восстановления государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Музыка Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".

Политика Лукашенко призвал КГБ вести прослушку граждан цивилизованно Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил КГБ республики прослушивать граждан «цивилизованно».