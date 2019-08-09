Футбол

Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити»Матч ТВ 04:44

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган продлил контракт с клубом. Новое соглашение немецкого хавбека рассчитано до лета 2023 года.
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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гюндоганом

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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гюндоганом

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«Манчестер Сити» продлил контракт с Гюндоганом до 2023 года

Спорт-Экспресс04:18

Гюндоган продлил контракт с «Ман Сити» до 2023 года

Sports.ru04:15
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:40, Вашингтон
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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