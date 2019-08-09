Футбол
Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити»Матч ТВ 04:44
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган продлил контракт с клубом. Новое соглашение немецкого хавбека рассчитано до лета 2023 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
Политика
ЦИК отказал в регистрации Яшину и Брюхановой
В пятницу, 9 августа, Центризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму главе совета депутатов Красносельского округа Илье Яшину и члену партии «Яблоко» Анастасии Брюхановой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:17
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено в 05:47
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Происшествия
Обыски проходят в красноярском управлении МВД
В управлении МВД по Красноярскому краю начались обыски.
Обновлено в 05:02
Космос
На «поющей» комете обнаружены два инопланетных корабля
НЛО обнаружены на поверхности поющей «поющей» кометы 67P/Чурюмова – Герасименко.
Обновлено в 07:13
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
Политика
Трамп ожидает скорого визита Зеленского в США
Президент США Дональд Трамп ожидает, что его украинский коллега Владимир Зеленский вскоре посетит Соединенные Штаты.
Обновлено в 11:04
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Суд арестовал двоих обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Сергея Фомина и Айдара Губайдулина — двоих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:04
Политика
Звонок Путину: Зеленский удостоился американской похвалы
Тейлор назвал звонок Зеленского Путину и Макрону "очень смелым шагом", подчеркнув, что официальный Киев настойчиво ищет способы закончить войну на Донбассе – но на своих условиях.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой возлюбленной
Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей в ночном клубе Вчера же Мурат поделился в соцсетях серией фото с отдыха на Майорке.
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца
Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:51
Космос
Жители Флориды напугались вторжения инопланетян
Странная вспышка света образовалась ранним утром в штате Флорида. Светящееся облако появилось в небе над Флоридой 8 августа рано утром.
Обновлено вчера в 21:56
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено вчера в 07:47
Политика
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Минкультуры предлагает запретить пронос своей еды в кинозалы
Министерство культуры РФ по просьбе представителей киноиндустрии подготовило поправки в действующий федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", запрещающие доступ в залы с едой и напитками.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Футбол
Игнашевич рассказал, что выбирал между «Торпедо» и другим клубом
Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о том, как принимал решение возглавить московский клуб.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на госпиталь в Японии
Звонивший сообщил о том, что неизвестный мужчина с ножом вошел в госпиталь, после чего набросился на людей.
Обновлено в 07:02
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43