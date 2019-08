Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в парусной регате The King’s Cup — герцоги Кембриджские соревновались друг с другом, участвовали в торжественной церемонии и представляли свои благотворительные организации.

На мобильных устройствах скоро выйдет симулятор полицейского This is the Police 2. На Youtube-канале HandyGames появился соответствующий ролик.