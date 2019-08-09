Футбол
Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити»Матч ТВ 04:44
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган продлил контракт с клубом. Новое соглашение немецкого хавбека рассчитано до лета 2023 года.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Ашберн
Кино
Тарантино поделился идеями своего последнего фильма
Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что планирует снять свой последний, десятый "суперфильм", который подведет итоги всех его предыдущих картин.
Обновлено 07 августа в 08:54
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм
Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Даная Пригожина сильно похудела.
Обновлено в 03:41
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной
После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл сознательно отказалась худеть после родов
Обновлено в 03:18
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено вчера в 12:10
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Общество
Принц Уильям обыграл Кейт Миддлтон в парусной регате The King’s Cup
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в парусной регате The King’s Cup — герцоги Кембриджские соревновались друг с другом, участвовали в торжественной церемонии и представляли свои благотворительные организации.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.
Обновлено в 00:07
Общество
103 населенных пункта Иркутской области задымлены из-за лесных пожаров
По данным космического мониторинга, 9 августа в зоне задымления находятся 103 населенных пункта в 8 районах Иркутской области.
Обновлено в 00:15
Общество
Более 30 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды
В Шереметьево задержаны 9 рейсов, в Домодедово отменены 2 и еще 14 задержаны.
Обновлено в 01:26
Игры
This is the Police 2 анонсирована для iOS и Android
На мобильных устройствах скоро выйдет симулятор полицейского This is the Police 2. На Youtube-канале HandyGames появился соответствующий ролик.
Обновлено в 04:53
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Вилли Токаревым
Обновлено в 04:46
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Подготовленные Минкультуры поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Хоккей
СКА проиграл «Авангарду» и занял последнее место на турнире в Сочи
В заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open СКА потерпел поражение от «Авангарда» — 1:4.
Обновлено вчера в 14:51
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал свою дочь
Популярный певец и актер Рики Мартин впервые показал в Instagram лицо семимесячной дочери Люсии. "Свет очей моих", — подписал он снимок.
Обновлено в 04:58
Политика
Во Франции депутат призвал решить вопрос займов времен царской России
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер обратился к правительству страны с призывом разъяснить меры, которые власти намерены принять для «окончательного разрешения» вопроса о выплатах России по облигациям царских времен.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено вчера в 11:30