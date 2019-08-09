Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с ГюндоганомREGNUM 05:48
«Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником Илкаем Гюндоганом. Об этом сообщается на сайте клуба.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги
Обновлено в 03:39
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Политика
Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020
Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Политика
Гварамия обвинен в финансовых махинациях
Главная прокуратура Грузии выдвинула обвинение бывшему генеральному директору "Рустави 2" Нику Гварамия в финансовых махинациях, которые привели к ущербу телекомпании в размере более 7 миллионов лари (порядка 2,38 миллиона долларов).
Обновлено в 07:07
Происшествия
Женщину изнасиловали в туалете продуктового магазина в Петербурге
Жительница поселка Парголово сообщила в полицию, что стала жертвой изнасилования.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на госпиталь в Японии
Звонивший сообщил о том, что неизвестный мужчина с ножом вошел в госпиталь, после чего набросился на людей.
Обновлено в 07:02
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Политика
Захарова рассказала о готовности Южной Осетии к переговорам с Грузией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Южная Осетия готова приступить к прямому диалогу с Грузией по любым вопросам и РФ не препятствует этим контактам.
Обновлено в 08:38
Гаджеты
Смартфоны Oppo на мировом рынке обошли по популярности iPhone
По итогам второго квартала 2019-го года продажи смартфонов Apple не дотянули даже до уровня китайской компании Oppo.
Обновлено в 03:32
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Киберспорт
Новые части Call of Duty продолжат появляться ежегодно
Нынешние материалы по грядущей Call of Duty: Modern Warfare наталкивают на мысль, что Activision решила сделать мощный проект и продолжит его поддерживать годами.
Обновлено в 07:06
Общество
В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление
Метеорологи зафиксировали рекордное низкое давление в Москве для 9 августа. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".
Обновлено в 08:44
Происшествия
Еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках предъявили обвинение
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках 27 июля – Айдару Губайдулину 1993 г. рождения, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:00
Общество
В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы
В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Пострадавших при взрыве в Нёноксе доставили в Москву
Обновлено в 06:58
Политика
Медведев пообещал Киргизии поддержку
Обновлено в 03:10
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца
Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал свою возлюбленную
Причиной расставания, по словам Ани Лорак, послужила измена мужа.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
Культура
Участников ВЭФ-2019 ждет богатая культурная программа
Участников пятого ВЭФ познакомят с колоритом и культурным многообразием Дальнего Востока.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Летевший в Грецию самолет вынужденно сел в Краснодаре
Обновлено в 07:31
Футбол
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом БАТЭ Волковым
Защитник белорусского БАТЭ Захар Волков стал предметом интереса со стороны московского ЦСКА.
Обновлено в 07:52