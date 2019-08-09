Футбол

«Манчестер Сити» продлил контракт с ГюндоганомREGNUM 05:48

«Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником Илкаем Гюндоганом. Об этом сообщается на сайте клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гюндоган останется в «Манчестер Сити» до 2023 года

Sport.ru06:29

Гюндоган продлил контракт с «Ман Сити» до 2023 года

Sports.ru04:15

Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити»

Матч ТВ04:44

Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 года

РИА Новости04:21

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гюндоганом

Чемпионат04:18

«Манчестер Сити» продлил контракт с Гюндоганом до 2023 года

Спорт-Экспресс04:18

Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити»

Sportbox.RU04:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
Общество

Кейт Миддлтон впервые оголила ноги

Обновлено в 03:39
Футбол

Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Политика

Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020

Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

В Москве похоронили Вилли Токарева

В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Политика

Гварамия обвинен в финансовых махинациях

Главная прокуратура Грузии выдвинула обвинение бывшему генеральному директору "Рустави 2" Нику Гварамия в финансовых махинациях, которые привели к ущербу телекомпании в размере более 7 миллионов лари (порядка 2,38 миллиона долларов).
Обновлено в 07:07
Происшествия

Женщину изнасиловали в туалете продуктового магазина в Петербурге

Жительница поселка Парголово сообщила в полицию, что стала жертвой изнасилования.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело

В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Здоровье

Онколог перечислил семь симптомов развития рака

Обновлено в 05:47
Политика

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Обновлено в 03:13
Происшествия

Семья цыган в Кузбассе несколько месяцев держала в рабстве девушку

Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на госпиталь в Японии

Звонивший сообщил о том, что неизвестный мужчина с ножом вошел в госпиталь, после чего набросился на людей.
Обновлено в 07:02
Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Обновлено в 05:40
Политика

Захарова рассказала о готовности Южной Осетии к переговорам с Грузией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Южная Осетия готова приступить к прямому диалогу с Грузией по любым вопросам и РФ не препятствует этим контактам.
Обновлено в 08:38
Гаджеты

Смартфоны Oppo на мировом рынке обошли по популярности iPhone

По итогам второго квартала 2019-го года продажи смартфонов Apple не дотянули даже до уровня китайской компании Oppo.
Обновлено в 03:32
Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Киберспорт

Новые части Call of Duty продолжат появляться ежегодно

Нынешние материалы по грядущей Call of Duty: Modern Warfare наталкивают на мысль, что Activision решила сделать мощный проект и продолжит его поддерживать годами.
Обновлено в 07:06
Общество

В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление

Метеорологи зафиксировали рекордное низкое давление в Москве для 9 августа. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".
Обновлено в 08:44
Происшествия

Еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках предъявили обвинение

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках 27 июля – Айдару Губайдулину 1993 г. рождения, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:00
Общество

В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы

В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Пострадавших при взрыве в Нёноксе доставили в Москву

Обновлено в 06:58
Политика

Медведев пообещал Киргизии поддержку

Обновлено в 03:10
Здоровье

Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца

Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал свою возлюбленную

Причиной расставания, по словам Ани Лорак, послужила измена мужа.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми

Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
Культура

Участников ВЭФ-2019 ждет богатая культурная программа

Участников пятого ВЭФ познакомят с колоритом и культурным многообразием Дальнего Востока.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Летевший в Грецию самолет вынужденно сел в Краснодаре

Обновлено в 07:31
Футбол

СМИ: ЦСКА интересуется футболистом БАТЭ Волковым

Защитник белорусского БАТЭ Захар Волков стал предметом интереса со стороны московского ЦСКА.
Обновлено в 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илкай Гюндоган
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное