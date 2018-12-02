Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик поздравил своего коллегу по цеху и соотечественника Александра Гвоздика после победы в поединке за титул чемпиона по версии WBC против канадского спортсмена Адониса Стивенсона.

Усик поздравил Гвоздика после победы над Стивенсоном

Единоборства Единоборства Боксер Уайлдер намерен провести реванш с Фьюри

Единоборства Единоборства Кунченко второй раз победил в UFC Российский боец Алексей Кунченко победил японца Юшина Оками на турнире UFC Fight Night 142, который проходит в Австралии.

Единоборства Единоборства Дана Уайт: «Дисквалификация Нурмагомедова не должна превысить год» Глава UFC Дана Уайт считает, что срок дисквалификации Хабиба Нурмагомедова не должен составить больше года.

Единоборства Единоборства Мамед Халидов снова проиграл Томашу Наркуну и завершил карьеру Боец ММА Мамед Халидов проиграл Томашу Наркуну единогласным решением судей на KSW 42 в Лодзи. В марте Халидов уже проигрывал Наркуну сдачей.

Единоборства Единоборства Челнинский спортсмен стал чемпионом мира по тхэквондо На Чемпионате мира по тхэквондо ВТФ среди военнослужащих в Рио-де-Жанейро спортсмен из Набережных Челнов Рафаэль Камалов оказался сильнее действующего чемпиона мира и завоевал «золото».

Единоборства Единоборства Экс-тренер Усика рассказал об особенностях Стивенсона Американский тренер, тренировавший украинских боксёров Александра Усика и Владимира Кличко, Джеймс Аль Башир заявил, что канадскому боксёру Адонису Стивенсону поможет его удар левой рукой в поединке против украинского спортсмена Александра Гвоздика.

Единоборства Единоборства 43-летний Андерсон Силва может получить шанс подраться за титул

Единоборства Единоборства Кашинский поднялся на 5 позиций в рейтинге WBA, Власов опустился на 4 В тяжелом весе (до 90,7 кг) Юрий Кашинский поднялся с 9-го места на 4-е, Мурат Гассиев — с 6-го на 5-е, Максим Власов опустился с 2-й позиции на 6-ю, Алексей Егоров поднялся с 12-й строчки на 8-ю.

Единоборства Единоборства Крон Грейси встретится с Алексом Касересом на UFC 233 в Анахайме Сын Хиксона Грейси, 30-летний мастер джиу-джитсу Крон Грейси, четыре года назад дебютировавший в смешанных единоборствах, подписал контракт с крупнейшим мма-промоушеном и дебютирует в организации 26 января на UFC 233 в Анахайме.

Единоборства Единоборства В Ульяновске состоялся традиционный турнир по греко-римской борьбе По словам организаторов, для юных борцов турнир стал незаменимым соревновательным опытом, необходимым для дальнейшего прогресса.

Единоборства Единоборства Оуэн Родди покинул клуб SBG Ireland

Единоборства Единоборства Уиттакер: никогда не отказывался от мероприятий Боец UFC Роберт Уиттакер подчеркнул, что не избегает общения с прессой, как сказал недавно президент UFC Дэна Уайт.

Единоборства Единоборства Хуан Эспино: «Меня поздравляли парни из мадридского „Реала“» Победитель 28-го сезона The Ultimate Fighter, Хуан Эспино, рассказал о том, как попал на шоу, и признался, что в Испании его ждет очень теплый прием.

Единоборства Единоборства Новотроицкие спартаковцы привезли награды из Москвы Воспитанники новотроицкой спортивной школы «Спартак» вернулись из Москвы с полным комплектом медалей.