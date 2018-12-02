Единоборства
Усик поздравил Гвоздика после победы над Стивенсоном
Усик поздравил Гвоздика после победы над СтивенсономNews.ru03:27
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик поздравил своего коллегу по цеху и соотечественника Александра Гвоздика после победы в поединке за титул чемпиона по версии WBC против канадского спортсмена Адониса Стивенсона.
News.ru03:27
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