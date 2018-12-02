Единоборства

Усик поздравил Гвоздика после победы над Стивенсоном
News.ru
03:27

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик поздравил своего коллегу по цеху и соотечественника Александра Гвоздика после победы в поединке за титул чемпиона по версии WBC против канадского спортсмена Адониса Стивенсона.
News.ru03:27

Подробнее о событии

«Саня, красавчик!» Усик поздравил Гвоздика с завоеванием чемпионского пояса

Sport24.ru02:56

Усик поздравил Гвоздика: Саня, красавчик (фото)

Советский спорт02:33

Усик — Гвоздику: Саня, красавчик

Чемпионат02:22

Александр Гвоздик: «Готов выйти на ринг с кем угодно в полутяжелом весе»

Спорт-Экспрессвчера в 23:59

Александр Гвоздик: «Моя тяжелая работа окупилась»

Матч ТВ00:29

Украинец Гвоздик нокаутировал Стивенсона и стал чемпионом мира по версии WBC

Газета.Ruвчера в 21:03

Гвоздик нокаутировал Стивенсона и стал чемпионом WBC

Sports.ruвчера в 22:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:31, Ашберн
Единоборства

Боксер Уайлдер намерен провести реванш с Фьюри

Обновлено в 03:29
Единоборства

Кунченко второй раз победил в UFC

Российский боец Алексей Кунченко победил японца Юшина Оками на турнире UFC Fight Night 142, который проходит в Австралии.
Обновлено в 03:12
Единоборства

Дана Уайт: «Дисквалификация Нурмагомедова не должна превысить год»

Глава UFC Дана Уайт считает, что срок дисквалификации Хабиба Нурмагомедова не должен составить больше года.
Обновлено в 03:09
Единоборства

Мамед Халидов снова проиграл Томашу Наркуну и завершил карьеру

Боец ММА Мамед Халидов проиграл Томашу Наркуну единогласным решением судей на KSW 42 в Лодзи. В марте Халидов уже проигрывал Наркуну сдачей.
Обновлено в 02:29
Единоборства

Челнинский спортсмен стал чемпионом мира по тхэквондо

На Чемпионате мира по тхэквондо ВТФ среди военнослужащих в Рио-де-Жанейро спортсмен из Набережных Челнов Рафаэль Камалов оказался сильнее действующего чемпиона мира и завоевал «золото».
Обновлено в 02:30
Единоборства

Экс-тренер Усика рассказал об особенностях Стивенсона

Американский тренер, тренировавший украинских боксёров Александра Усика и Владимира Кличко, Джеймс Аль Башир заявил, что канадскому боксёру Адонису Стивенсону поможет его удар левой рукой в поединке против украинского спортсмена Александра Гвоздика.
Обновлено вчера в 10:37
Единоборства

43-летний Андерсон Силва может получить шанс подраться за титул

Обновлено вчера в 11:20
Единоборства

Кашинский поднялся на 5 позиций в рейтинге WBA, Власов опустился на 4

В тяжелом весе (до 90,7 кг) Юрий Кашинский поднялся с 9-го места на 4-е, Мурат Гассиев — с 6-го на 5-е, Максим Власов опустился с 2-й позиции на 6-ю, Алексей Егоров поднялся с 12-й строчки на 8-ю.
Обновлено вчера в 13:05
Единоборства

Крон Грейси встретится с Алексом Касересом на UFC 233 в Анахайме

Сын Хиксона Грейси, 30-летний мастер джиу-джитсу Крон Грейси, четыре года назад дебютировавший в смешанных единоборствах, подписал контракт с крупнейшим мма-промоушеном и дебютирует в организации 26 января на UFC 233 в Анахайме.
Обновлено в 02:04
Единоборства

В Ульяновске состоялся традиционный турнир по греко-римской борьбе

По словам организаторов, для юных борцов турнир стал незаменимым соревновательным опытом, необходимым для дальнейшего прогресса.
Обновлено в 01:02
Единоборства

Оуэн Родди покинул клуб SBG Ireland

Обновлено вчера в 14:04
Единоборства

Уиттакер: никогда не отказывался от мероприятий

Боец UFC Роберт Уиттакер подчеркнул, что не избегает общения с прессой, как сказал недавно президент UFC Дэна Уайт.
Обновлено вчера в 09:01
Единоборства

Хуан Эспино: «Меня поздравляли парни из мадридского „Реала“»

Победитель 28-го сезона The Ultimate Fighter, Хуан Эспино, рассказал о том, как попал на шоу, и признался, что в Испании его ждет очень теплый прием.
Обновлено вчера в 06:54
Единоборства

Новотроицкие спартаковцы привезли награды из Москвы

Воспитанники новотроицкой спортивной школы «Спартак» вернулись из Москвы с полным комплектом медалей.
Обновлено в 00:19
Единоборства

Джефф Монсон провел мастер-класс в Уфе

Легендарный боец, чемпион мира по джиу-джитсу и боям без правил Джефф Монсон провел мастер-класс в Уфе.
Обновлено вчера в 12:38
ещё по теме
Александр Сергеевич Гвоздик
Украинский боксёр
Непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион Универсиады в категории до 81 кг . Чемпион США по версии NABF в полутяжёлом весе, временный чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC. Заслуженный мастер спорта Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Адонис Стивенсон
Канадский боксёр
Канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Чемпион мира полутяжёлом весе по версиям WBC и The Ring. Линейный чемпион в полутяжелом весе. Боксёр года по версии журнала «The Ring». Лучший боксер Канады среди любителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное