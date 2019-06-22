Футбол
Гвинея и Мадагаскар сыграли вничью на Кубке африканских нацийBookmaker-ratings.ru 01:25
В составе Гвинеи отличились Сори Каба и Франсуа Камано, реализовавший пенальти. У Мадагаскара по голу провели Анисет Абель и Каролус Андриаматсиноро. Сборные Гвинеи и Мадагаскара занимают второе-третье место в группе В. Кубок африканских наций проходит в Египте.
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Гвинея и Мадагаскар не выявили победителя на Кубке Африки, забив по два гола
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