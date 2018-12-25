Известный специалист Франческо Гвидолин может возобновить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает Calciomercato, 63-летний тренер рассматривается руководством "Милана" в качестве замены Дженнаро Гаттузо. Последним местом работы Гвидолина был "Суонси".

Гвидолин может сменить Гаттузо в «Милане»

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