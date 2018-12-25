Футбол
Гвидолин может сменить Гаттузо в «Милане»
Гвидолин может сменить Гаттузо в «Милане»Евро-футбол.ру00:08
Известный специалист Франческо Гвидолин может возобновить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает Calciomercato, 63-летний тренер рассматривается руководством "Милана" в качестве замены Дженнаро Гаттузо. Последним местом работы Гвидолина был "Суонси".
Евро-футбол.ру00:08
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Спортивный комментатор может получить пост, на который претендует Арсен Венгер
Sportbox.RUвчера в 21:15
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В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
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«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит
Обновлено в 00:36
Экономика
«Останкино» подал к «Первому каналу» иски почти на 164 млн рублей
Обновлено в 03:09
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Кевин Спейси записал видеообращение в образе героя «Карточного домика»
Американский актер Кевин Спейси впервые после скандала о сексуальных домогательствах записал видеообращение к публике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком», где он предстал в образе главного героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.
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Политика
Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Финансы
Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,2-1,5%
Рынок акций РФ открылся во вторник падением цен blue chips на фоне обвалившихся мировых площадок в канун католического Рождества из-за сохраняющихся ожиданий замедления мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,2-1,5%, причем первый индикатор откатился ниже рубежа 2300 пунктов.
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В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Оценена стоимость создания автономного российского интернета
Законопроект об автономной работе рунета обойдется в 134 миллиарда рублей в год, считают члены группы «Связь и IT» при правительстве России.
Обновлено в 03:12
Общество
Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»
В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
На Сицилии активизировался вулкан Этна
В основании юго-восточного кратера вулкана открылась трещина, после чего над вулканом поднялся столб пепла.
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Финансы
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По итогам текущего года профицит бюджета России составит 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил 25 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 02:46
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Обновлено в 02:09
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УПЦ обратится в Конституционный суд из-за закона о ее переименовании
Глава юридического отдела канонической Украинской православной церкви Александр Бахов заявил, что УПЦ в связи с принятием закона о ее переименовании инициирует обращение в Конституционный суд.
Обновлено в 02:54
Общество
Названы популярные в РФ предновогодние товары
В преддверии Нового года в России стали чаще покупать спортивные товары и бытовую технику.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В отношении сына Талькова возбудили дело за повторное пьяное вождение
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Политика
Медведев снял с должности главу Росстата
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главы Росстата Александра Суринова «по его просьбе».
Обновлено вчера в 09:39
Путешествия
С Хайнаня вывезены все туристы «Жемчужной реки»
Российские туристы не смогли покинуть остров Хайнань после того, как базирующаяся в Иркутске авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты в китайские города Санья и Хайкоу из-за долгов туроператора "Жемчужная река".
Обновлено в 03:45
Космос
S7 Space анонсировала создание орбитального космодрома
Российская компания S7 Space объявила о начале создания орбитального космодрома для обслуживания кораблей перед полетом в дальний космос.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:01
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Акции крупнейших российских компаний падают на 3-5%
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