Футбол

Гвидолин может сменить Гаттузо на посту главного тренера «Милана»
Чемпионат
10:27

Фрозиноне — Милан
26 декабря
в 06:30
Чемпионат Италии
Фрозиноне, Стадион «Бенито Стирпе»
Новым главным тренером «Милана» может стать Франческо Гвидолин. Об этом сообщает Calciomercato.
Чемпионат10:27

Подробнее о событии

Спортивный комментатор может получить пост, на который претендует Арсен Венгер

Матч ТВ21:15

Спортивный комментатор может получить пост, на который претендует Арсен Венгер

Sportbox.RU21:15

Гвидолин может заменить Гаттузо в «Милане»

Бомбардир.ру05:49

«Милан» может уволить Гаттузо

Нева Спорт13:56

Гвидолин может сменить Гаттузо на посту главного тренера «Милана»

Чемпионат10:27

Гвидолин может возглавить «Милан»

Еженедельник Футбол11:55

У Венгера появился конкурент на должность главного тренера «Милана»

Sport24.ru20:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 21:50, Ашберн
Происшествия

Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае

Обновлено в 01:17
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу пешеходов

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском городе Ливерпуль, два человека получили ранения, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 19:53
Политика

Моряк ВМС Украины написал письмо из СИЗО

Один из задержанных в Керченском проливе украинских моряков Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО.
Обновлено в 19:40
Транспорт

Лимит скорости на российских дорогах задумали повысить

На платных трассах М-4 и М-11 лимит повысят до 130 километров в час на новых участках.
Обновлено в 20:59
Политика

Белый дом подтвердил, что Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского коллегу Дональда Трампа нанести визит в Турцию, подтвердил Белый дом ранее распространенную турецкими СМИ информацию.
Обновлено в 21:10
Происшествия

Приплывшего на Чукотку гражданина США доставили в Москву

Судебные приставы сопроводили в Москву американца Джона Мартина, который в августе приплыл на Чукотку на лодке и был задержан российскими пограничниками.
Обновлено в 20:45
Общество

Бурейская ГЭС проработает 50 дней

Обновлено в 13:13
Происшествия

В Мексике в авиакатастрофе погибли губернатор штата и сенатор

В Мексике в результате крушения вертолета погибли губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо и ее муж сенатор Рафаэль Морено, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ и заявления политиков.
Обновлено в 19:33
Происшествия

В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено в 15:31
Политика

Марию Бутину отказались переводить из изолятора

Обновлено в 16:44
Культура

Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»

Обновлено в 19:36
Политика

Россия гарантирует Европе поставку газа без договоренностей с Украиной

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия гарантирует поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу и без договоренностей по трпнзиту с Украиной.
Обновлено в 18:35
Происшествия

Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске

Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Происшествия

СК проверит факты издевательств вожатого над детьми на Камчатке

Обновлено в 20:32
Энергетика

Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года

Ниже 51 доллара за баррель нефть последний раз опускалась только 31 августа 2017 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:05
Авто

АвтоВАЗ подготовит восемь новых моделей

К 2026 году в линейке компании появятся 8 новых и 9 рестайлинговых моделей. Концерн АвтоВАЗ подвел итоги уходящего года.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Суд в США обязал КНДР выплатить семье умершего студента $501 млн

Американский суд предписал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере $501 млн семье американского студента Отто Уормбиера, умершего вскоре после заключения в Северной Корее.
Обновлено в 16:12
Политика

Санта-Клаус вторгся в российское воздушное пространство

Сообщается, что традиционно Санта-Клаус стартовал из своей резиденции на Северном полюсе.
Обновлено в 19:50
Происшествия

Знаменитый ученый насмерть замерз в Москве

Обновлено в 06:32
Политика

В США вновь зажглись огни на главной рождественской ели

Гирлянда на главной рождественской ели США, которую ранее повредил неизвестный, вновь зажглась, сообщила Служба национальных парков США.
Обновлено в 20:45
Политика

Правительство России ужесточило правила хранения оружия

Правительство России ужесточило требования по хранению оружия.
Обновлено в 06:50
Политика

Лукашенко заявил о важности отношений с Россией

Ранее президент Белоруссии пожаловался, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском как братские.
Обновлено в 17:02
Политика

Украинский генерал заявил об утрате Киевом поддержки Запада

Украина постоянно создает проблемы странам Запада и поэтому фактически утратила их поддержку, заявил бывший министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук.
Обновлено в 21:36
Происшествия

В Хабаровском крае трёхлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги

Трёхлетний ребёнок сумел самостоятельно выбраться из тайги в Хабаровском крае после гибели отца.
Обновлено в 02:11
Общество

Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»

В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено в 20:22
Экономика

Параллельный «Мир»: клиентов оценят по платежам за услуги ЖКХ

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карты «Мир») запускает собственную систему оценки состоятельности клиентов, рассказали «Известиям» в организации.
Обновлено в 16:01
Футбол

Олег Кононов: «Не отправил бы игрока в дубль за лайк»

Обновлено в 21:27
Спорт

Медведева резко ответила на предложение сменить гражданство

Российская фигуристка Евгения Медведева резко ответила на один из комментариев в своем инстаграме, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:10
Транспорт

В ГИБДД призвали пересмотреть штрафы за превышение скорости

ГИБДД уже до 1 марта 2019 года выдвинет предложения по введению ответственности за превышение скорости на 10 км/ч.
Обновлено в 08:44
ещё по теме
Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Франческо Гвидолин
Итальянский футболист
Итальянский футболист и тренер. Выступал на позиции полузащитника. Лучший тренер серии А 2010 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное