Футбол
Чемпионат Англии, 3 января
Стадион «Этихад»
|20′
Деян Ловрен
Венсан Компани
|31′
|38′
Джорджиньо Вейналдум
Серхио Агуэро
|40′
Эмерик Лапорт
|45′+2′
|57′
Джеймс Милнер
Фабиньо
|64′
Роберто Фирмино
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
|65′
Лерой Сане
|72′
|77′
Садио Мане
Джердан Шакири
|86′
Джорджиньо Вейналдум
Дэниэл Старридж
Эмерик Лапорт
Кайл Уокер
|86′
Венсан Компани
Николас Отаменди
|88′
Бернарду Силва
|89′
Эдерсон Сантана
|90′+5′
|52%
|Владение мячом
|48%
|81%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|1
|11
|Отборы
|10
|12
|Фолы
|7
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
3
Данило
5
Стоунз
30
Отаменди
2
Уокер
20
Силва
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
7
Стерлинг
10
Агуэро
19
Сане
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
15
Старридж
14
Хендерсон
3
Фабиньо
11
Салах
9
Фирмино
23
Шакири
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола получил предупреждение от футбольной ассоциации Англии за поведение в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (2:1). 47-летний специалист наказан за то, что демонстративно бросил шарф на землю и накричал на резервного арбитра.
Спорт-Экспрессвчера в 23:18
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FA вынесла предупреждение Гвардиоле из-за бурных эмоций в матче с «Ливерпулем»
Sport24.ruвчера в 17:12
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
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