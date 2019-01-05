Футбол

Гвардьола получил предупреждение за матч с «Ливерпулем»
Спорт-Экспресс
вчера в 23:18

Манчестер Сити — Ливерпуль
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, 3 января
Стадион «Этихад»
20′
Деян Ловрен
Венсан Компани
31′
38′
Джорджиньо Вейналдум
Серхио Агуэро
40′
Эмерик Лапорт
45′+2′
57′
Джеймс Милнер
Фабиньо
64′
Роберто Фирмино
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
65′
Лерой Сане
72′
77′
Садио Мане
Джердан Шакири
86′
Джорджиньо Вейналдум
Дэниэл Старридж
Эмерик Лапорт
Кайл Уокер
86′
Венсан Компани
Николас Отаменди
88′
Бернарду Силва
89′
Эдерсон Сантана
90′+5′
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола получил предупреждение от футбольной ассоциации Англии за поведение в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (2:1). 47-летний специалист наказан за то, что демонстративно бросил шарф на землю и накричал на резервного арбитра.
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Гвардиола получил предупреждение за свое поведение в игре с «Ливерпулем»

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