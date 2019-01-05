Футбол
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола получил предупреждение от футбольной ассоциации Англии за поведение в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (2:1). 47-летний специалист наказан за то, что демонстративно бросил шарф на землю и накричал на резервного арбитра.
Спорт-Экспрессвчера в 23:18
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FA вынесла предупреждение Гвардиоле из-за бурных эмоций в матче с «Ливерпулем»
Sport24.ruвчера в 17:12
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