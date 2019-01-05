Футбол

Гвардьола получил предупреждение за матч с «Ливерпулем»
Спорт-Экспресс
вчера в 23:18

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола получил предупреждение от футбольной ассоциации Англии за поведение в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (2:1). 47-летний специалист наказан за то, что демонстративно бросил шарф на землю и накричал на резервного арбитра.
Спорт-Экспрессвчера в 23:18

Подробнее о событии

Гвардиола получил предупреждение за свое поведение в игре с «Ливерпулем»

Матч ТВ01:26

Гвардьола получил предупреждение за матч с «Ливерпулем»

Спорт-Экспрессвчера в 23:18

Гвардиола получил предупреждение от FA из-за поведения в матче с «Ливерпулем»

Чемпионатвчера в 18:12

FA вынесла предупреждение Гвардиоле из-за бурных эмоций в матче с «Ливерпулем»

Sport24.ruвчера в 17:12

ФА Англии предупредила Гвардиолу

Евро-футбол.рувчера в 15:06

FA вынесла предупреждение Гвардиоле за поведение в матче с «Ливерпулем»

Бомбардир.рувчера в 16:12

FA вынесла предупреждение Гвардиоле из-за поведения в игре с «Ливерпулем»

Sports.ruвчера в 15:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Футбол

Диего Марадона госпитализирован с внутренним кровотечением

Обновлено вчера в 18:47
Футбол

Денис Суарес может перейти из «Барселоны» в «Арсенал»

Обновлено в 01:12
Футбол

«Челси» подготовил 50 млн евро для трансфера Бареллы

"Челси" готовит предложение по полузащитнику "Кальяри" Николо Барелле в размере 50 млн евро.
Обновлено в 03:08
Футбол

Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Транмер» из 4-го дивизиона

Встреча 1/32 финала Кубка Англии «Транмер» – «Тоттенхэм» завершилась победой гостей со счетом 7:0. У нападающего Фернандо Льоренте хет-трик, защитник Серж Орье оформил дубль, форварды Хын-Мин Сон и Гарри Кейн забили по голу.
Обновлено вчера в 16:35
Футбол

Диего Годин станет игроком «Интера»

Обновлено в 01:50
Футбол

«Леванте» сыграл вничью с «Жироной»

Обновлено вчера в 14:57
Футбол

Клуб РПЛ претендует на португальского нападающего «Газ Метана»

Спортивный директор «Газ Метана» Октавиан Морару рассказал о переговорах по трансферу португальца с тремя зарубежными клубами, сообщает ProSport.
Обновлено в 01:46
Футбол

Скончался бывший игрок «Локомотива» Разумовский

4 января после продолжительной болезни скончался бывший игрок "Локомотива" Виктор Разумовский, выступавший за команду в 1954-1957 годах.
Обновлено в 01:59
Футбол

Сульшер не ждёт зимних трансферов от «МЮ»

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказал мнение о зимней трансферной кампании клуба.
Обновлено в 02:45
Футбол

Бэйл получил 22 травмы за время выступления в «Реале»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл получил травму в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2). Валлиец не смог вернуться на поле после перерыва, вместо него в игру вошел полузащитник Иско.
Обновлено вчера в 07:24
Футбол

Крыховяк по желанию: «Локо» выкупит поляка только с его согласия

Столичный «Локомотив» может выкупить полузащитника Гжегожа Крыховяка у парижского ПСЖ только с согласия самого футболиста.
Обновлено вчера в 16:01
Футбол

Московский «Спартак» подписал двух игроков «Чертаново»

Воспитанники футбольной школы "Чертаново" Наиль Умяров и Максим Глушенков стали игроками московского "Спартака", сообщается на странице футбольной школы "Чертаново" "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 13:35
Футбол

Оби Микел покинул «Тяньцзинь Тэда»

Нигерийский полузащитник Джон Оби Микел покинул китайский клуб "Тяньцзинь Тэда".
Обновлено в 02:02
Футбол

«Бенфика» хочет назначить тренером Моуриньо

Напомним, сегодня "Бенфика" уволила Руи Виторию с поста главного тренера. Он работал в клубе с 2015 года.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол

СМИ: Фабрегас сегодня проведет последний матч за «Челси»

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас сегодня проведет последний матч в составе лондонского клуба, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 02:33
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное