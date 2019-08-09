Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сожалеет, что полузащитник команды Лерой Зане получил тяжелую травму и предположительно выбыл на долгий срок. Напомним, в четверг стало известно, что 23-летний немец получил травму в матче за Супекубок против «Ливерпуля».

Гвардиола рассказал, на какой срок мог выбыть Зане

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