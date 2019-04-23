Гвардиола заявил, что Марез не покинет «Манчестер Сити»Sport24.ru 09:01

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что полузащитник Рияд Марез может покинуть клуб грядущим летом из-за недостатка игровой практики.

Гвардиола заявил, что Марез не покинет «Манчестер Сити»

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