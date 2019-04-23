Футбол
Гвардиола заявил, что Марез не покинет «Манчестер Сити»Sport24.ru 09:01
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что полузащитник Рияд Марез может покинуть клуб грядущим летом из-за недостатка игровой практики.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Наука
Мозг начинает компенсировать потерю зрения за счет усиления слуха
Не для кого не секрет, что слабовидящие или полностью слепые люди имеют слух намного острее, чем у зрячих людей.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Политика
Минюст попросил США вернуть летчика Ярошенко в Россию
Минюст направил ходатайство о передаче США в Россию летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме.
Обновлено в 15:37
Футбол
Килиан Мбаппе в матче с «Монако» бежал быстрее Усэйна Болта
Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе развил скорость выше средней скорости легкоатлета Усэйна Болта.
Обновлено в 06:37
Футбол
Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов
За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
Обновлено в 13:18
Наука
Археологи обнаружили крупнейшую мастерскую статуэток майя
В Гватемале исследователи обнаружили самую крупную в мире мастерскую, в которой изготавливали статуэтки представители народа майя.
Обновлено в 16:00
Космос
Землетрясение впервые зафиксировали на Марсе
Французский сейсмометр SEIS впервые зафиксировал землетрясение на Марсе, об этом сообщает Французское космическое агентство CNES.
Обновлено в 16:12
Хоккей
Андрей Свечников может сыграть в решающем матче серии с «Вашингтоном»
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников может принять участие в седьмом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Смит со ссылкой на главного тренера команды Роба Бриндамора.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Москве восстановлено движение поездов на «синей» ветке
Ранее во вторник 23 апреля движение поездов было приостановлено на "синей" ветке от "Курской" до "Партизанской" из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Авто
Компания Renault показала новый электрический фургон
Фургон Kangoo Z.E. текущего поколения оснащается 60-сильным электромотором и комплектом батарей емкостью 33 киловатт-часа.
Обновлено в 12:26
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли ещё в пяти районах
В пресс-службе столичного Стройкомплекса сообщили вечером во вторник, что еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
Самолет-разведчик США совершил полет у побережья Крыма
В понедельник, 22 апреля стратегический разведывательный самолет ВВС США провел полет вблизи Крыма.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Прокуратура взяла объяснения с чувашской пенсионерки, на которую жаловался глава региона из-за ее обращения к Путину
В Чувашии 78-летнюю активистку Тамару Манаеву вызвали в прокуратуру из-за ее видеообращения к президенту Владимиру Путину, сообщила сама пенсионерка «МБХ медиа».
Обновлено в 10:21
Общество
В США беспилотникам разрешили доставлять посылки
Разрешение на доставку посылок беспилотниками на территории США получила компания Wing.
Обновлено в 14:27
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тысяч автомобилей
Официальное представительство марки в России — ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» — объявило об отзыве 10 335 автомобилей моделей Citroen C1 и Peugeot 107, реализованных с февраля 2006 года по август 2015 года.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Общество
Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге
Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Иркутский пенсионер покончил с жизнью в поликлинике
80-летний житель Иркутска пришёл в местную поликлинику, чтобы сдать анализы, но так и не дождался своей очереди.
Обновлено в 05:34
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33