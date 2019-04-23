Футбол
Гвардиола заявил, что Марез не покинет «Манчестер Сити»Sport24.ru 09:01
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что полузащитник Рияд Марез может покинуть клуб грядущим летом из-за недостатка игровой практики.
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Экономика
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Армия и оружие
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Американские издания обнародовали снимок российского военного вертолета Ми-28МН, ранее считавшийся секретным.
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В Кировском районе Казани при пожаре в одном из жилых домов погибли три человека.
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