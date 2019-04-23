Футбол

Гвардиола заявил, что Марез не покинет «Манчестер Сити»Sport24.ru 09:01

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что полузащитник Рияд Марез может покинуть клуб грядущим летом из-за недостатка игровой практики.
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Рияд Махрез
Алжирский футболист
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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