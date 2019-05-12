Футбол
Гвардиола запретил членам «Ман Сити» следить за матчем «Ливерпуля»Soccer.ru 03:21
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед последней игрой с "Брайтоном" запретил своим футболистам и членам клуба следить за результатом параллельного матча, в котором "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон". Об этом сообщил источник в клубе.
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Гвардиола: возможно, в последние минуты матча придётся сделать что-то безумное
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