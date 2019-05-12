Футбол

Гвардиола запретил членам «Ман Сити» следить за матчем «Ливерпуля»Soccer.ru 03:21

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед последней игрой с "Брайтоном" запретил своим футболистам и членам клуба следить за результатом параллельного матча, в котором "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон". Об этом сообщил источник в клубе.
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Гвардиола запретил клубу следить за последней игрой «Ливерпуля» в АПЛ

Газета.Ru04:35

Гвардиола: возможно, в последние минуты матча придётся сделать что-то безумное

Чемпионатвчера в 00:14

Гвардиола запретил членам «Ман Сити» следить за матчем «Ливерпуля»

Soccer.ru03:21

Хосеп Гвардиола: «Перед матчем с „Брайтоном“ я так счастлив, никаких нервов. Сплю как младенец»

Матч ТВвчера в 18:51

Хосеп Гвардиола: «Перед матчем с „Брайтоном“ я так счастлив, никаких нервов. Сплю как младенец»

Sportbox.RUвчера в 18:51

Пеп Гвардиола: «Вообще не переживаю перед матчем с „Брайтоном“. Спал как младенец»

Sports.ruвчера в 17:57

Гвардиола запретил сотрудникам «МС» следить за матчем «Ливерпуля» в заключительном туре АПЛ

Sport24.ru02:39
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Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Авто

В России автомобиль Bentley превратили в танк

Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
Футбол

Озил останется в «Арсенале» ещё как минимум на сезон

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил не покинет клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 05:49
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Космос

NASA планирует сбить астероид с орбиты

Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра

В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52
Единоборства

Андраде нокаутировала Намаюнас и стала чемпионкой UFC

Поединок закончился во втором раунде после того, как Андраде отправила в нокаут Намаюнас.
Обновлено в 01:00
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500

Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Российские системы ПВО открыли огонь по выпущенным США ракетам

Обновлено в 02:06
Общество

Матери погибших украинских солдат вышли на шествие в Киеве

В Киеве 12 мая в День матери женщины, которые потеряли сыновей во время их службы в армии, вышли на ежегодное торжественное шествие.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Спорт

Российские «пляжницы» выиграли этап Мирового тура во Вьетнаме

Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Как сопровождают корабли НАТО?

В новостях слышишь сообщения типа «Корабли ВМФ России сопровождают вошедшую в акваторию Чёрного моря группу кораблей НАТО».
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Киркорову на «Евровидении» задают вопросы про общих с Лазаревым детей

Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
Обновлено в 05:42
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Общество

В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана

Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес

Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе с днем рождения

Обновлено в 04:12
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге

Стало известно о смерти одного из пострадавших в результате столкновения легковушки, микроавтобуса и трамвая в Петербурге на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

Обновлено в 03:58
Общество

Источник: на западе Москвы найден снаряд времен ВОВ

Снаряд времен Великой Отечественной войны найден в промзоне на Рябиновой улице, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:40
Политика

В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Экономика

Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом

Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
Обновлено в 01:00
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Пожар в жилом доме в Самаре ликвидирован

Пожар в одноэтажном доме барачного типа в Самаре ликвидирован. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Обновлено в 04:10
Политика

Минюст проверит активность половины политических партий в России

Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии

Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
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Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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