Гвардиола: я пришёл в «Манчестер Сити» не для победы в Лиге чемпионовЧемпионат 13:24

Считается, что мои команды терпят неудачу, если не выигрывают Лигу чемпионов. Я знаю, люди говорят, что я пришёл в «Манчестер Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов, но это не так. Я пришёл сюда, чтобы моя команда играла так, как я хочу.

Гвардиола: я пришёл в «Манчестер Сити» не для победы в Лиге чемпионов

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