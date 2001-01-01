Футбол

Гвардиола: я пришёл в «Манчестер Сити» не для победы в Лиге чемпионовЧемпионат 13:24

Считается, что мои команды терпят неудачу, если не выигрывают Лигу чемпионов. Я знаю, люди говорят, что я пришёл в «Манчестер Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов, но это не так. Я пришёл сюда, чтобы моя команда играла так, как я хочу.
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Гвардиола: «Я пришёл в „Манчестер Сити“ не ради победы в Лиге чемпионов»

Евро-футбол.ру13:53

Гвардиола: я пришёл в «Манчестер Сити» не для победы в Лиге чемпионов

Чемпионат13:24

Хосеп Гвардьола: «Принимаю свой провал в ЛЧ во время работы в „Баварии“»

Спорт-Экспресс13:16

Пеп Гвардиола: «Мы провалились с „Баварией“, не победив в ЛЧ. Я принимаю это»

Sports.ru13:06
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Даже Юрий Луценко начал заниматься уголовными делами против окружения Порошенко, что говорит о желании генпрокурора самостоятельно продолжить политическую карьеру после смены власти в стране.
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Движение по Сокольнической линии московского метро восстановлено

Московский метрополитен сообщил, что движение на участке Сокольнической линии метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» введено в график.
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Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

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Политика

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Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях

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Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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