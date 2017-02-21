Футбол

Гвардиола выразил желание подписать новый контракт с «Манчестер Сити»Газета.Ru 07:24

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет продлить контракт с клубом до 2023 года, сообщает The Telegraph. По данным источника, испанский специалист рассказал своему окружению, что готов принять предложение о новом договоре с "горожанами".
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СМИ: Гвардьола хочет остаться в «Ман Сити» до 2023 года

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СМИ: Гвардиола сообщил друзьям о желании подписать новый контракт с «Манчестер Сити»

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Гвардиола хочет подписать новый контракт с «Манчестер Сити»

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Гвардиола выразил желание подписать новый контракт с «Манчестер Сити»

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The Telegraph: Гвардиола объявил окружению о намерении продлить контракт с «Сити»

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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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