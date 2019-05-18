Футбол
Гвардиола выиграл 27-й трофей в тренерской карьереSports.ru 14:05
«Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы выиграл Кубок Англии в сезоне-2018/19. Всего за карьеру тренера на счету каталонского специалиста 27 трофеев.
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Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
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Происшествия
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
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Политика
Порошенко предложил дать автономию крымским татарам
Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию, но при этом оставить их в составе страны.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку со стороны Голанских высот
Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот.
Обновлено вчера в 18:33
Энергетика
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Правительство Аргентины предоставило 13 нефтедобывающим компаниям со всего мира право на поиск нефти и газа на континентальном шельфе страны.
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Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Спорт
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Обновлено в 14:08
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Участники «Евровидения-2019» завершили выступления в финале музыкального конкурса, который в эти минуты проходит на сцене выставочного центра в Тель-Авиве.
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Происшествия
Самолет Utair не смог вылететь из Сургута
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Участок Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до «Косино» планируется открыть раньше срока.
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Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать
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Футбол
Олег Кононов: Все игроки «Спартака» играли самоотверженно
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Эксперты предупреждают, во время беременности процедура удаления зубов несёт большие риски.
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