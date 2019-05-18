Футбол

Гвардиола выиграл 27-й трофей в тренерской карьереSports.ru 14:05

«Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы выиграл Кубок Англии в сезоне-2018/19. Всего за карьеру тренера на счету каталонского специалиста 27 трофеев.
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Гвардиола: «То, что сделал „Манчестер Сити“ в этом сезоне, достичь тяжелее, чем выиграть ЛЧ»

Sport24.ru16:20

Хосеп Гвардиола – о победе в Кубке Англии: «Это было невероятное завершение сезона для нас»

Матч ТВ15:25

Гвардиола: «Это был невероятный финал в невероятном для нас году»

Евро-футбол.ру15:27

Гвардиола: «Манчестер Сити» завершил невероятный сезон

Чемпионат15:08

Хосеп Гвардьола: «„Ман Сити“ завершил невероятный год невероятным финалом»

Спорт-Экспресс14:25

Силва: «Невероятные чувства, мы выиграли всё на внутренней арене»

Soccer.ru14:37

Бернарду Силва: «„Ман Сити“ постарается выиграть еще больше титулов в следующем сезоне»

Sports.ru14:51
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Политика

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Происшествия

В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали десять человек

Пассажиры получили травмы легкой и средней степени тяжести. Всего в момент аварии в автобусе было 15 человек.
Обновлено в 17:35
Общество

«Мерзотная ситуация»: Алсу пристыдили за опозоренную на всю страну дочь

Обновлено в 13:08
Происшествия

У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
Обновлено вчера в 10:21
Музыка

Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»

Обновлено в 15:40
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой

Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП на Носовихинском шоссе в Московской области.
Обновлено в 07:41
Хоккей

Шведские хоккеисты победили сборную Швейцарии на чемпионате мира

Еще два матча сыграны на проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 16:46
Кино

Актер из «Игры престолов» Иван Реон прилетел в Петербург

В Санкт-Петербург прилетел британский актер Иван Реон, исполнивший в сериале «Игра Престолов» роль одного из самых жестоких персонажей Рамси Болтона.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

США предупредили об опасности полётов над Персидским заливом

Американские дипломаты опубликовали предупреждение Федерального управления гражданской авиации США, в котором сообщается об опасности полётов гражданской авиации над Персидским заливом.
Обновлено в 06:42
Политика

Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено в 16:57
Религия

Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева

Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Политика

Порошенко предложил дать автономию крымским татарам

Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию, но при этом оставить их в составе страны.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку со стороны Голанских высот

Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот.
Обновлено вчера в 18:33
Энергетика

Аргентина решила стать нефтедобывающей державой

Правительство Аргентины предоставило 13 нефтедобывающим компаниям со всего мира право на поиск нефти и газа на континентальном шельфе страны.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати

По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Происшествия

СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ-100 из Ульяновска в Москву

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ульяновска в Москву вечером в субботу, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:43
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено в 14:08
Музыка

Участники финала «Евровидения» завершили выступления

Участники «Евровидения-2019» завершили выступления в финале музыкального конкурса, который в эти минуты проходит на сцене выставочного центра в Тель-Авиве.
Обновлено в 17:12
Происшествия

Самолет Utair не смог вылететь из Сургута

В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Обновлено в 04:49
Происшествия

В Красноярском крае произошёл пожар в двухэтажном доме

В посёлке Тура Красноярского края произошло возгорание в двухэтажном многоквартирном жилом доме.
Обновлено в 16:09
Космос

Космос — потеря позиций или рывок? Часть III

Цели российской и мировой космонавтики давно сформулированы — их не надо заново изобретать.
Обновлено в 00:45
Транспорт

Первые станции Некрасовской линии столичного метро запустят в июне

Участок Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до «Косино» планируется открыть раньше срока.
Обновлено в 09:06
Общество

Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать

Виктория предположила, что Юлия сделает заявление с разрешения английского правительства в ближайшее время.
Обновлено в 08:30
Футбол

Олег Кононов: Все игроки «Спартака» играли самоотверженно

Концовка нервная, потому что соперник достаточно агрессивно играл. Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить.
Обновлено в 14:46
Здоровье

Эксперты перечислили риски при удалении зубов во время беременности

Эксперты предупреждают, во время беременности процедура удаления зубов несёт большие риски.
Обновлено в 01:10
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Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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