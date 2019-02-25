Гвардиола сравнялся с Моуринью по количеству выигранных трофеевВести.Ru вчера в 21:09

По количеству выигранных турниров испанский специалист сравнялся с португальцем Жозе Моуринью. Как сообщает Sports.ru, 48-летний Гвардиола выиграл 4 трофея с "МанСити", 14 – с "Барселоной" и 7 – с "Баварией".

Гвардиола сравнялся с Моуринью по количеству выигранных трофеев

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