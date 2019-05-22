Футбол

Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»Евро-футбол.ру вчера в 16:20

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола во вторник в Милане встретился со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи. Об этом сообщил журналист радиостанции Onda Cero Гаго Уэрта.
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Журналист: «Гвардиола подпишет 4-летний контракт с „Ювентусом“»

Soccer.ruвчера в 19:11

Спортдиректор «Ювентуса» встретился с Гвардиолой. СМИ разошлись во мнениях об итогах переговоров

Sport24.ruвчера в 23:52

Radio Sportiva: Гвардиола согласился на работу в «Ювентусе»

Бомбардир.ру01:10

Гвардиола провел встречу со спортивным директором «Ювентуса»

Советский спорт02:06

Источники в Италии вновь сообщают, что Гвардьола возглавит «Ювентус»

Спорт-Экспрессвчера в 18:41

Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»

Евро-футбол.рувчера в 16:20
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
Общество

Процедуру получения инвалидности упростили в России

Правительство РФ упростило процесс получения гражданами инвалидности.
Обновлено вчера в 04:41
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Гаджеты

Доступные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально

Сегодня суббренд Huawei Honor на официальной презентации в Лондоне представил новую линейку смартфонов Honor 20.
Обновлено вчера в 10:20
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Хоккей

Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 22:46
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

Шесть человек погибли в ходе беспорядков после выборов в Индонезии

По меньшей мере шесть человек погибли, еще около 200 пострадали во время протестов, разгоревшихся в индонезийской столице Джакарте после объявления результатов всеобщих выборов.
Обновлено в 00:59
Транспорт

В России прекращена эксплуатация пассажирского самолёта Ту-134

Последний рейс был совершён из Мирного в Новосибирск. Самолёт будет передан в музей авиации местного аэропорта.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Подельница Захарченко помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова дала показания, изобличающие преступную деятельность полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей, сообщила прокурор в Останкинском суде Москвы.
Обновлено вчера в 15:50
Энергетика

Названы сроки поступления «чистой» нефти в Венгрию и Словакию

Поэтапное поступление «чистой» нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели, сообщили 22 мая в министерстве энергетики России.
Обновлено в 02:19
Политика

Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие

Авиаэксперт указал на проблемы истребителя F‐35

Обновлено вчера в 07:03
Экономика

ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»

Отмечается, что пачку пятитысячных банкнот «банка приколов» можно купить за 50 рублей, но они используются не только для розыгрышей.
Обновлено в 02:34
Общество

Небольшой дождь придет в Москву в среду

В Москве в среду, 22 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

В Каспийской флотилии создадут авиационную эскадрилью

Авиационная эскадрилья из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14 создается в составе Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Экономика

Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира

Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Для выяснения причин сбоя в московском метро потребуется неделя

На выяснение причины сбоя в движении поездов на участке Солнцевской (желтой) и Большой кольцевой (бирюзовой) линий метро уйдет неделя, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Активистку задержали в Москве из-за акции у резиденции патриарха

Речь идет об акции у резиденции патриарха Кирилла в Москве, которую АНС устроили 16 мая.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Бразилии три человека погибли в результате стрельбы в церкви

В церкви бразильского города Паракату (штат Минас-Жерайс) во вторник в результате стрельбы погибли три человека.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля

Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
Обновлено в 01:16
Футбол

Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала

Обновлено вчера в 14:18
Музыка

Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии

Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Наука

Уральские ученые спрогнозировали глобальное похолодание

Обновлено в 01:15
Политика

Власти Франции объяснили, почему не пригласили Путина в Нормандию

Обновлено вчера в 11:02
Армия и оружие

Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны

Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Религия

Православные христиане отметят День Николая Чудотворца

Обновлено в 02:41
Происшествия

В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева

Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
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Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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