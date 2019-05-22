Футбол
Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»Евро-футбол.ру вчера в 16:20
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола во вторник в Милане встретился со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи. Об этом сообщил журналист радиостанции Onda Cero Гаго Уэрта.
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Общество
Процедуру получения инвалидности упростили в России
Правительство РФ упростило процесс получения гражданами инвалидности.
Обновлено вчера в 04:41
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Гаджеты
Доступные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
Сегодня суббренд Huawei Honor на официальной презентации в Лондоне представил новую линейку смартфонов Honor 20.
Обновлено вчера в 10:20
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Шесть человек погибли в ходе беспорядков после выборов в Индонезии
По меньшей мере шесть человек погибли, еще около 200 пострадали во время протестов, разгоревшихся в индонезийской столице Джакарте после объявления результатов всеобщих выборов.
Обновлено в 00:59
Транспорт
В России прекращена эксплуатация пассажирского самолёта Ту-134
Последний рейс был совершён из Мирного в Новосибирск. Самолёт будет передан в музей авиации местного аэропорта.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Подельница Захарченко помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова дала показания, изобличающие преступную деятельность полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей, сообщила прокурор в Останкинском суде Москвы.
Обновлено вчера в 15:50
Энергетика
Названы сроки поступления «чистой» нефти в Венгрию и Словакию
Поэтапное поступление «чистой» нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели, сообщили 22 мая в министерстве энергетики России.
Обновлено в 02:19
Политика
Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
Авиаэксперт указал на проблемы истребителя F‐35
Обновлено вчера в 07:03
Экономика
ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»
Отмечается, что пачку пятитысячных банкнот «банка приколов» можно купить за 50 рублей, но они используются не только для розыгрышей.
Обновлено в 02:34
Общество
Небольшой дождь придет в Москву в среду
В Москве в среду, 22 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
В Каспийской флотилии создадут авиационную эскадрилью
Авиационная эскадрилья из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14 создается в составе Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Экономика
Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира
Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Для выяснения причин сбоя в московском метро потребуется неделя
На выяснение причины сбоя в движении поездов на участке Солнцевской (желтой) и Большой кольцевой (бирюзовой) линий метро уйдет неделя, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Активистку задержали в Москве из-за акции у резиденции патриарха
Речь идет об акции у резиденции патриарха Кирилла в Москве, которую АНС устроили 16 мая.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Бразилии три человека погибли в результате стрельбы в церкви
В церкви бразильского города Паракату (штат Минас-Жерайс) во вторник в результате стрельбы погибли три человека.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля
Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
Обновлено в 01:16
Футбол
Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала
Обновлено вчера в 14:18
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Наука
Уральские ученые спрогнозировали глобальное похолодание
Обновлено в 01:15
Политика
Власти Франции объяснили, почему не пригласили Путина в Нормандию
Обновлено вчера в 11:02
Армия и оружие
Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны
Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Религия
Православные христиане отметят День Николая Чудотворца
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39