Футбол
Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»Евро-футбол.ру вчера в 16:20
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола во вторник в Милане встретился со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи. Об этом сообщил журналист радиостанции Onda Cero Гаго Уэрта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 13:32, Ашберн
Политика
Stratfor: «Северный поток 2» усилит Германию в ущерб Польше
В Stratfor ожидают, что санкции США против России углубят существующие споры внутри ЕС по поводу "Северного потока 2".
Обновлено в 13:03
Общество
Педагоги Вологды начали подавать заявки на компенсацию найма жилья
Мера поддержки работников сферы образования, которая предполагает компенсацию 75 % стоимости аренды жилья, действует в областной столице по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова.
Обновлено в 12:11
Политика
Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Авто
В России отзывают 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Компания Ford отзывает в России 14,5 тыс. автомобилей Explorer, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 10:07
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Общество
Магистратура формирует руководителей будущего
В правилах приема установлена 100-балльная система оценивания результатов вступительных испытаний, минимальный порог для поступления в магистратуру – 35 баллов.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Локомотив — Урал 1:0
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
Avon будет продана крупнейшему в Бразилии производителю косметики
Natura является крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции.
Обновлено в 06:01
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
Обновлено в 07:19
Общество
Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Активиста «Голоса» Романа Удота отправили под домашний арест
Химкинский городской суд отправил под домашний арест до 16 июня члена совета движения «Голос» Романа Удота.
Обновлено в 12:37
Экономика
Финансовые нарушения выявлены в Большом театре
Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Здоровье
Аудиосистемы для общения со слабослышащими появились в больнице Шатуры
В отделении дневного стационара Шатурской центральной районной больницы появилась портативная информационная система со встроенным динамиком для обслуживания слабослышащих пациентов.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Германия экстрадировала обвиняемую в мошенничестве россиянку
Германия по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировала россиянку Наталию Мадорскую, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:35
Энергетика
Цены на Brent выросли из-за загрязнения нефти в «Дружбе»
Проблемы с доставкой российской нефти в Европу из-за остановки прокачки по трубопроводу «Дружба» спровоцировали опасения дефицита.
Обновлено в 11:26
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено в 12:44
Общество
Нижегородская ГИБДД разрешила права с дуршлагом на голове
Дорожная полиция Нижнего Новгорода не нашла контраргументов против желания местного жителя сфотографироваться на водительское удостоверение в головном уборе.
Обновлено в 13:03
Авто
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Болтон: США строят ледоколы для противостояния России в Арктике
Болтон подчеркнул, что "США - арктическая держава", поэтому страна должна находиться в этом регионе круглый год и противодействовать военному присутствию России, а также претензиям Китая на статус близкой к Арктике страны.
Обновлено в 13:08
Экономика
Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено в 06:23
Футбол
Кака хочет стать спортивным директором «Милана»
Бывший бразильский футболист Кака в интервью для Fox Sports Brasil признался, что хочет стать новым спортивным директором "Милана".
Обновлено в 09:12
Общество
Небоскрёбы в городе
Самым высоким зданием «Пермь-сити» станет 66-этажный небоскрёб административного назначения высотой 283 м. Вторая высотка предполагает 51 этаж (176 м). Здесь должны разместиться гостиница и апартаменты.
Обновлено в 09:24
Экономика
НЛМК разместит 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4,7%
НЛМК разместит семилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,7% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Обновлено в 11:03
Общество
Беглов поручил сделать транспорт в Петербурге доступным для инвалидов
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение сделать доступными для инвалидов объекты транспортной и социальной инфраструктуры.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет
Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Авто
Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено в 02:39
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53