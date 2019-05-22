Футбол

Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»Евро-футбол.ру вчера в 16:20

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола во вторник в Милане встретился со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи. Об этом сообщил журналист радиостанции Onda Cero Гаго Уэрта.
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Лучший хавбек Серии А – для «Ювентуса»

Soccer.ru09:00

СМИ: Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»

Матч ТВ06:37

Спортдиректор «Ювентуса» встретился с Гвардиолой. СМИ разошлись во мнениях об итогах переговоров

Sport24.ruвчера в 23:52

Гвардиола провел встречу со спортивным директором «Ювентуса»

Советский спорт02:06

Главные новости утра. Чалов – лучший игрок 29-го тура РПЛ, Гвардиола может возглавить «Ювентус»

Бомбардир.ру04:58

Источник: Гвардьола не встречался со спортивным директором «Ювентуса»

Спорт-Экспресс05:01

Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»

Евро-футбол.рувчера в 16:20
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 13:32, Ашберн
Политика

Stratfor: «Северный поток 2» усилит Германию в ущерб Польше

В Stratfor ожидают, что санкции США против России углубят существующие споры внутри ЕС по поводу "Северного потока 2".
Обновлено в 13:03
Общество

Педагоги Вологды начали подавать заявки на компенсацию найма жилья

Мера поддержки работников сферы образования, которая предполагает компенсацию 75 % стоимости аренды жилья, действует в областной столице по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова.
Обновлено в 12:11
Политика

Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Авто

В России отзывают 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer

Компания Ford отзывает в России 14,5 тыс. автомобилей Explorer, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 10:07
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Общество

Магистратура формирует руководителей будущего

В правилах приема установлена 100-балльная система оценивания результатов вступительных испытаний, минимальный порог для поступления в магистратуру – 35 баллов.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток

Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Авто

Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер

Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Локомотив — Урал 1:0

Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Экономика

Avon будет продана крупнейшему в Бразилии производителю косметики

Natura является крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции.
Обновлено в 06:01
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
Обновлено в 07:19
Общество

Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»

Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Активиста «Голоса» Романа Удота отправили под домашний арест

Химкинский городской суд отправил под домашний арест до 16 июня члена совета движения «Голос» Романа Удота.
Обновлено в 12:37
Экономика

Финансовые нарушения выявлены в Большом театре

Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Здоровье

Аудиосистемы для общения со слабослышащими появились в больнице Шатуры

В отделении дневного стационара Шатурской центральной районной больницы появилась портативная информационная система со встроенным динамиком для обслуживания слабослышащих пациентов.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Германия экстрадировала обвиняемую в мошенничестве россиянку

Германия по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировала россиянку Наталию Мадорскую, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:35
Энергетика

Цены на Brent выросли из-за загрязнения нефти в «Дружбе»

Проблемы с доставкой российской нефти в Европу из-за остановки прокачки по трубопроводу «Дружба» спровоцировали опасения дефицита.
Обновлено в 11:26
Здоровье

Онколог рассказал, как правильно загорать

Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено в 12:44
Общество

Нижегородская ГИБДД разрешила права с дуршлагом на голове

Дорожная полиция Нижнего Новгорода не нашла контраргументов против желания местного жителя сфотографироваться на водительское удостоверение в головном уборе.
Обновлено в 13:03
Авто

Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Болтон: США строят ледоколы для противостояния России в Арктике

Болтон подчеркнул, что "США - арктическая держава", поэтому страна должна находиться в этом регионе круглый год и противодействовать военному присутствию России, а также претензиям Китая на статус близкой к Арктике страны.
Обновлено в 13:08
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено в 06:23
Футбол

Кака хочет стать спортивным директором «Милана»

Бывший бразильский футболист Кака в интервью для Fox Sports Brasil признался, что хочет стать новым спортивным директором "Милана".
Обновлено в 09:12
Общество

Небоскрёбы в городе

Самым высоким зданием «Пермь-сити» станет 66-этажный небоскрёб административного назначения высотой 283 м. Вторая высотка предполагает 51 этаж (176 м). Здесь должны разместиться гостиница и апартаменты.
Обновлено в 09:24
Общество

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

Обновлено в 11:01
Экономика

НЛМК разместит 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4,7%

НЛМК разместит семилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,7% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Обновлено в 11:03
Общество

Беглов поручил сделать транспорт в Петербурге доступным для инвалидов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение сделать доступными для инвалидов объекты транспортной и социальной инфраструктуры.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет

Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Авто

Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta

Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено в 02:39
Общество

Prada откажется от использования натурального меха

Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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