Футбол
Гвардиола требует наладить систему ВАРЕвро-футбол.ру вчера в 16:22
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Гвардиола об отмене гола после использования VAR: «Эту систему нужно дорабатывать»
ProstoProSportвчера в 16:18
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Транспорт
Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова
Обновлено в 04:29
Происшествия
Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США
Жилой дом в штате Нью-Йорк загорелся в результате падения легкомоторного самолета, сообщает 17 августа телеканал ABC со ссылкой на сообщение полиции штата.
Обновлено вчера в 19:21
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Ковалевски посетит дерби «Спартак» — ЦСКА
Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски посетит матч 6-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
«Луч» на своем поле разгромил «Факел»
Факел с пятью очками в активе занимает последнюю 20-ю строчку.
Обновлено в 05:38
Гаджеты
Проект модульных смарт-часов Blocks закрыт
Участники проекта Blocks по созданию «умных» наручных часов с модульной конструкцией объявили о его сворачивании.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В ДТП на юго-западе Москвы погиб полицейский
Обновлено в 05:34
Происшествия
Украинские пограничники остановили машину стрельбой
Ранее News.ru писал, что российские пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Политолог дал оценку словам Порошенко о страхах России
Политолог Александр Дудчак прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, чего "боится" Россия.
Обновлено в 05:46
Политика
В Малайзии требуют остановить суд по делу MH17
Руководитель неправительственной организации (НПО) "Международное движение за справедливый мир" (JUST) Чандра Музаффар попросил приостановить судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing МН17 над Донбассом.
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
США хотят доверить искусственному интеллекту ядерное оружие
По мнению военных специалистов США, подлетное время современных ракетных систем резко сокращает время принятия решения об ответном ударе для руководящих лиц.
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Происшествия
В Бурятии полицейские спасли людей из горящего автобуса
Полицейские в Бурятии спасли людей из загоревшегося маршрутного автобуса, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:53
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Авто
Пять интересных концептов АвтоВАЗа, которые не увидели свет
Специалисты издания tarantas.news представили самые интересные концепты, которые так и не увидели свет.
Обновлено в 04:08
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Футбол
Маротта заблокировал переход Санчеса в «Интер»
Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заблокировал переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в миланский клуб, сообщает Calciomercato.com.
Обновлено в 05:06
Футбол
Туктамышева предложила Матюнину судить «Тосно»
Обновлено в 05:51
Наука
Японские ученые разработали способ выбора пола при оплодотворении
Обновлено 15 августа в 06:14
Происшествия
Ульяновский подросток убил свою семью и покончил с собой
Подросток в Ульяновской области зарезал семью и покончил с собой, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 06:05
Авто
Представлен уникальный 638-сильный Hudson Coupe
На автомобильной неделе в Монтерее различные компании представили свои удивительные автомобили, большинство из которых сияют своей безупречностью.
Обновлено вчера в 02:58
Космос
Евротрип: космический челнок многоразового использования
Первый для ESA многоразовый корабль должен отправиться в полет в 2022 году.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Овечкин впервые показал лицо сына и поздравил его с днём рождения
Российский хоккеист Александр Овечкин выложил в соцсети фотографию своего сына Сергея, ему исполнился один год.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге
Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Политика
Завершились пятые Армейские международные игры
Пятые Армейские международные игры закрываются в субботу.
Обновлено вчера в 03:40
Политика
Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.
Обновлено в 04:40