Футбол
Гвардиола требует наладить систему ВАРЕвро-футбол.ру вчера в 16:22
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Гвардиола об отмене гола после использования VAR: «Эту систему нужно дорабатывать»
ProstoProSportвчера в 16:18
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Происшествия
Эксперты Airbus начали осмотр места аварийной посадки самолета А321
Специалисты компании Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации начали осмотр места аварийной посадки самолета А321, который приземлился на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 07:53
Авто
BMW тестирует новый кабриолет 4-Series с мягким верхом
Само собой разумеется, что новый BMW 4-Series будет оснащен всеми новейшими технологиями, такими как цифровая приборная панель, головной дисплей, усовершенствованная информационно-развлекательная система и многим другим.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
Королева Великобритании Елизавета II настойчиво рекомендовала Меган Маркл убрать всю рваную и потёртую одежду из своего гардероба.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
На реализацию программы планируется выделить 70 млн рублей до конца 2019 года, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
Обновлено в 05:21
Футбол
Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»
Обновлено в 06:30
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Футбол
Эриксен отказывается продлевать контракт с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 06:47
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Взрыв на свадьбе в Кабуле унес 63 жизни
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.
Обновлено в 02:43
Футбол
Туктамышева посоветовала Матюнину судить матчи «Тосно» и «Амкара»
Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо» (СПб) и «Амкара», — написала фигуристка в Twitter.
Обновлено в 07:31
Политика
Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой
Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят.
Обновлено в 03:02
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Самаре загорелось мазутное озеро
Обновлено в 07:09
Футбол
Черевченко признался, что ему по душе игра «Рубина»
Текстовую трансляцию матча "Рубин" – "Арсенал" Тула для вас ведёт LiveResult.Ru.
Обновлено в 07:08
Гаджеты
Windows Core будет облачной операционной системой
Niels Laute Другой профиль LinkedIn, принадлежащий разработчику из группы Windows Storage Spaces в Microsoft, упоминает свою работу над внедрением технологии Storage Spaces в операционную систему Windows Core.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Здоровье
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Политика
Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Авто
Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus
Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено в 03:56
Политика
В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии
Судя по рассекреченным документам, в США сомневались в правдивости сообщений о количестве жертв в результате аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 06:14
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже технологий
В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Болтону, что США украли у России несколько расположенных на территории Штатов зданий, в которых располагались консульства РФ, а также напомнила о многочисленных гражданах России, похищенных американскими спецслужбами в разных странах.
Обновлено 16 августа в 12:19
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Глава комитета по этике РФС: за слова Дзюбы положена дисквалификация
Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев прокомментировал слова нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который раскритиковал работу арбитра Алексея Матюнина после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 05:28