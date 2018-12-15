Футбол
Гвардиола: травма Де Брёйне может помочь «Манчестер Сити»
Гвардиола: травма Де Брёйне может помочь «Манчестер Сити»Чемпионат02:34
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ходе восстановления полузащитника Кевина Де Брёйне. Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Де Брёйне из-за повреждений колена принял участие только в трёх матчах (все — не в основе) за «Манчестер Сити» и не отметился результативными действиями.
Чемпионат02:34
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Футбол
Хосеп Гвардиола: «„Ливерпуль“ и Клопп хотят написать свою историю»
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — самые большие клубы в Англии, — ответил испанский специалист на вопрос о шансах команды Юргена Клоппа на титул.
Обновлено в 00:24
Футбол
Икарди в ближайшее время продлит контракт с «Интером»
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро за поведение болельщиков
УЕФА, рассмотрев оба дела, оштрафовал клуб на 27 тысяч евро по итогам матча с "Рейнджерс" и на 28 тысяч евро за игру с "Рапидом".
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
«Краснодар» выйдет из отпуска 8 января
«Краснодар» отпустил игроков команды в отпуск на 24 дня. 8 января 2019 года «горожане» вновь соберутся в Краснодаре.
Обновлено в 03:37
Футбол
Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»
Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол
Аллегри: «Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей „Ювентуса“»
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что форвард команды Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей Серии А.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол
«Фенербахче» уволил тренера, уведомив его об этом по телефону
Эрвин Куман стал исполняющим обязанности главного тренера «Фенербахче» после того, как ранее в этом сезоне команду покинул его соотечественник, Филлип Коку.
Обновлено в 01:58
Футбол
Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»
Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в Примере
В матче 16-го тура чемпионата Испании "Сельта" сыграла вничью с "Леганесом" со счётом 0:0. Матч состоялся в Виго на стадионе "Балаидос".
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
Гари Кэхилл может зимой перейти из «Челси» в «Фулхэм»
Защитник «Челси» Гари Кэхилл может зимой перейти в «Фулхэм».
Обновлено в 01:19
Футбол
«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
Салах стал африканским футболистом года по версии ВВС
Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом 2018 года по версии ВВС.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
Покеттино: «Не расстроюсь, если зимой к нам не придут новые игроки»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заверил, что не будет расстраиваться в случае отсутствия зимних трансферов.
Обновлено в 01:29
Футбол
Перес попросил Солари урегулировать отношения с Иско
Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
«Галатасарай» хочет подписать Мангала
По данным источника, "Галатасарай" хочет арендовать в январе Мангала, а летом подписать его в качестве свободного агента после истечения контракта с "Манчестер Сити", в который он перешел в 2014 году.
Обновлено в 02:39