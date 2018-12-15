Футбол

Гвардиола: травма Де Брёйне может помочь «Манчестер Сити»
Чемпионат
02:34

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ходе восстановления полузащитника Кевина Де Брёйне. Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Де Брёйне из-за повреждений колена принял участие только в трёх матчах (все — не в основе) за «Манчестер Сити» и не отметился результативными действиями.
Чемпионат02:34

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Гвардиола: «Травма де Брёйне помогла нам»

Евро-футбол.ру03:27

Гвардиола: травма Де Брёйне может помочь «Манчестер Сити»

Чемпионат02:34

Гвардиола: «Травма де Брюйне может помочь „Манчестер Сити“»

Sport24.ru02:15

Гвардиола: «Травма Де Брюйне может помочь нам»

Бомбардир.ру01:58
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Футбол

Хосеп Гвардиола: «„Ливерпуль“ и Клопп хотят написать свою историю»

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — самые большие клубы в Англии, — ответил испанский специалист на вопрос о шансах команды Юргена Клоппа на титул.
Обновлено в 00:24
Футбол

Икарди в ближайшее время продлит контракт с «Интером»

Обновлено вчера в 21:32
Футбол

УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро за поведение болельщиков

УЕФА, рассмотрев оба дела, оштрафовал клуб на 27 тысяч евро по итогам матча с "Рейнджерс" и на 28 тысяч евро за игру с "Рапидом".
Обновлено вчера в 11:40
Футбол

«Краснодар» выйдет из отпуска 8 января

«Краснодар» отпустил игроков команды в отпуск на 24 дня. 8 января 2019 года «горожане» вновь соберутся в Краснодаре.
Обновлено в 03:37
Футбол

Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол

Аллегри: «Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей „Ювентуса“»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что форвард команды Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей Серии А.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол

«Фенербахче» уволил тренера, уведомив его об этом по телефону

Эрвин Куман стал исполняющим обязанности главного тренера «Фенербахче» после того, как ранее в этом сезоне команду покинул его соотечественник, Филлип Коку.
Обновлено в 01:58
Футбол

Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в Примере

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Сельта" сыграла вничью с "Леганесом" со счётом 0:0. Матч состоялся в Виго на стадионе "Балаидос".
Обновлено вчера в 16:52
Футбол

Гари Кэхилл может зимой перейти из «Челси» в «Фулхэм»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл может зимой перейти в «Фулхэм».
Обновлено в 01:19
Футбол

«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»

Обновлено вчера в 16:29
Футбол

Салах стал африканским футболистом года по версии ВВС

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом 2018 года по версии ВВС.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

Покеттино: «Не расстроюсь, если зимой к нам не придут новые игроки»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заверил, что не будет расстраиваться в случае отсутствия зимних трансферов.
Обновлено в 01:29
Футбол

Перес попросил Солари урегулировать отношения с Иско

Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол

«Галатасарай» хочет подписать Мангала

По данным источника, "Галатасарай" хочет арендовать в январе Мангала, а летом подписать его в качестве свободного агента после истечения контракта с "Манчестер Сити", в который он перешел в 2014 году.
Обновлено в 02:39
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Кевин Де Брёйне
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Бельгии. Лучший спортсмен Бельгии 2015 года. В 2015 году был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге.
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