Футбол

Гвардиола стал первым тренером в АПЛ, получившим желтую карточкуМатч ТВ вчера в 11:38

Ливерпуль — Манчестер Сити
1 – 1
4 : 5 по пенальти
Суперкубок Англии, Финал, вчера
Стадион «Уэмбли»
12′
Рахим Стерлинг
13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
33′
Кевин де Брюйне
61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
67′
Фабиньо
Наби Кейта
67′
Жоэль Матип
77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
П
Напомним, ранее руководство АПЛ приняло решение ввести с сезона-2019/20 правило, что арбитры могут наказывать тренеров играющих команд желтыми и красными карточками. Гвардиола возглавляет «Сити» с лета 2016 года, под его руководством «горожане» дважды стали чемпионами Англии.
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Гвардиола стал первым тренером, получившим желтую карточку по новым правилам

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