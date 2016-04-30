Напомним, ранее руководство АПЛ приняло решение ввести с сезона-2019/20 правило, что арбитры могут наказывать тренеров играющих команд желтыми и красными карточками. Гвардиола возглавляет «Сити» с лета 2016 года, под его руководством «горожане» дважды стали чемпионами Англии.

Гвардиола стал первым тренером в АПЛ, получившим желтую карточку

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