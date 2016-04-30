Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил желтую карточку на 41-й минуте матча Суперкубка Англии с «Ливерпулем» (1:1, второй тайм). Испанский специалист выражал недовольство решением арбитра Мартина Аткинсона, за что получил предупреждение.

Гвардиола стал первым тренером из АПЛ, получившим желтую карточку

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