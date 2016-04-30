Футбол
Гвардиола стал первым тренером из АПЛ, получившим желтую карточкуSports.ru 11:43
Суперкубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
|12′
Рахим Стерлинг
|13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
|33′
Кевин де Брюйне
|61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
|67′
Фабиньо
Наби Кейта
|67′
Жоэль Матип
|77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
|79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
|79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
|79′
|89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
|П
|53%
|Владение мячом
|47%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|9
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|2
|4
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
32
Матип
12
Гомес
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
8
Кейта
20
Лаллана
11
Салах
23
Шакири
15
Окслейд-Чемберлен
1
Браво
2
Уокер
5
Стоунз
30
Отаменди
11
Зинченко
47
Фоден
16
Эрнандес
8
Гюндоган
20
Силва
7
Стерлинг
9
Жезус
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил желтую карточку на 41-й минуте матча Суперкубка Англии с «Ливерпулем» (1:1, второй тайм). Испанский специалист выражал недовольство решением арбитра Мартина Аткинсона, за что получил предупреждение.
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