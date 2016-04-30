Футбол

Гвардиола стал первым тренером из АПЛ, получившим желтую карточкуSports.ru 11:43

Ливерпуль — Манчестер Сити
1 – 1
4 : 5 по пенальти
Суперкубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
12′
Рахим Стерлинг
13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
33′
Кевин де Брюйне
61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
67′
Фабиньо
Наби Кейта
67′
Жоэль Матип
77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
П
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил желтую карточку на 41-й минуте матча Суперкубка Англии с «Ливерпулем» (1:1, второй тайм). Испанский специалист выражал недовольство решением арбитра Мартина Аткинсона, за что получил предупреждение.
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