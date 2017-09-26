Футбол
Гвардиола сообщил, что Де Брюйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 11:53
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне пропустит дерби с Манчестер Юнайтед в 31-м туре АПЛ. Об этом сообщил главный тренер горожан Хосеп Гвардиола. Кевин испытывает мышечные проблемы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Гаджеты
Необычный планшет Samsung Galaxy View 2 показали на рендерах
Первый Galaxy View, напомним, вышел в 2015 году и сразу же привлек внимание любителей больших и основательных электронных устройств — еще бы, ведь диагональ экрана необычного самсунговского таблета составляет внушительные восемнадцать с половиной дюймов.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Политика
На Украине объявил об отставке четвертый губернатор
Уже четвертый региональный руководитель Украины объявил о планах уйти в отставку на фоне победы на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:24
Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Политика
Во Владивосток доставили бронированный лимузин Ким Чен Ына
Сегодня, 23 апреля, во Владивосток доставили бронированный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 04:05
Политика
Заявление о Курилах сделал глава МИД
Стоит отметить, что МИД Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» изменил формулировку 2018 года.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Авто
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Lada в Монголии
Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» объявила о старте продаж автомобилей Lada в Монголии.
Обновлено в 11:54
Политика
В Турцию приехала официальная делегация из Адыгеи
За четыре дня делегация во главе с Муратом Кумпиловым побывает в трёх городах, встретится с местными чиновниками, депутатами, студентами и представителями черкесской диаспоры Официальная делегация Адыгеи во главе с Муратом Кумпиловым на четыре дня приехала в Турцию, сообщили в пресс-службе главы республики.
Обновлено в 10:18
Политика
Меркель и Зеленский провели телефонный разговор
Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с победившим на президентских выборах на Украине Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:10
Политика
Волкер поддержал желание Зеленского вести переговоры с Путиным
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поддержал победителя на выборах президента Украины Владимира Зеленского в его желании вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:57
Авто
Toyota собирается выпустить совершенно новый кроссовер
Toyota имеет большие планы на ближайшее время и собирается представить 12 новых и обновленных моделей в течение трех лет.
Обновлено в 03:57
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Политика
МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу
Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:16
Политика
Мария Максакова изменила свои показания по делу об убийстве Дениса Вороненкова
Мария Максакова, вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, изменила свои показания на процессе на убийству её супруга, сообщает в Facebook журналист Виталий Губин.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Париже вспыхнул пожар возле Версаля
Обновлено в 12:58
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:50
Наука
Древние скульпторы знали о магнетизме
Обновлено в 09:40
Происшествия
Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы
Британский гонщик-экстремал чудом остался жив, рухнув с 15-метровой скалы вниз.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя
В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
Футбол
МВД займется организацией безопасности на матче «Арсенал» — «Спартак»
Полиция Тулы примет необходимые меры для обеспечения безопасности в день матча 25-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком».
Обновлено в 12:33
Экономика
Росстат: продукты питания в марте подорожали на 0,6%
Продукты питания в России подорожали в марте на 0,6%, а в странах ЕС подешевели на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:22
Политика
Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень
Sputnik Эстония уже писал о том, как 18 апреля в Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии реновированного здания посольства ЭР и встретилась в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Полицейский спецназ проводит операцию во французском Лурде
Полицейский спецназ проводит операцию в городе Лурд французского департамента Верхние Пиренеи.
Обновлено в 08:05