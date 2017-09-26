Футбол

Гвардиола сообщил, что Де Брюйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 11:53

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
завтра
в 15:00
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне пропустит дерби с Манчестер Юнайтед в 31-м туре АПЛ. Об этом сообщил главный тренер горожан Хосеп Гвардиола. Кевин испытывает мышечные проблемы.
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