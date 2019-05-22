Футбол
Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»News.ru 07:03
Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в «Ювентусе». Как сообщает журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли, испанский специалист дал своё согласие на то, чтобы возглавить туринский клуб.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 08:57, Ашберн
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
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С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
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Нефтяной магнат Джон Рокфеллер назван самым богатым человеком в истории.
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Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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