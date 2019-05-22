Футбол

Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»News.ru 07:03

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в «Ювентусе». Как сообщает журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли, испанский специалист дал своё согласие на то, чтобы возглавить туринский клуб.
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СМИ: Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»

Матч ТВ06:37

Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»

Евро-футбол.рувчера в 16:20

Гвардиола провел встречу со спортивным директором «Ювентуса»

Советский спорт02:06

Главные новости утра. Чалов – лучший игрок 29-го тура РПЛ, Гвардиола может возглавить «Ювентус»

Бомбардир.ру04:58

Спортдиректор «Ювентуса» встретился с Гвардиолой. СМИ разошлись во мнениях об итогах переговоров

Sport24.ruвчера в 23:52

Журналист: «Гвардиола подпишет 4-летний контракт с „Ювентусом“»

Soccer.ruвчера в 19:11

Источник: Гвардьола не встречался со спортивным директором «Ювентуса»

Спорт-Экспресс05:01
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Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Авто

Стартовало производство Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Политика

Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством

Президент РФ Владимир Путин назвал самоуправством позицию руководителей предприятий, которые мешают созданию профсоюзов, отметив, что это нужно пресекать, привлекая в том числе органы прокуратуры.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски

В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.
Обновлено вчера в 08:59
Общество

Улюкаев переживает из-за развода с женой

Обновлено в 07:57
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Политика

Парубий почуял «запах горящих шин»

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к своим подписчикам в Twitter с просьбой «принюхаться».
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Вилли Токарева доставили в реанимацию

Известный российский певец Вилли Токарев сегодня был доставлен в реанимацию после обращения к московским врачам, пишет канал Mash.
Обновлено в 05:23
Кино

Квентин Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет

Новую работу Тарантино встретили продолжительными овациями.
Обновлено в 07:21
Экономика

ЦБ назвал предполагаемый тариф для ритейла на платежи по QR-коду

Тарифы для ритейла на платежи клиентов по QR-коду могут быть на уровне 0,4%, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.
Обновлено в 05:46
Футбол

Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:13
Политика

Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Экономика

Bloomberg назвало самого богатого человека в истории

Нефтяной магнат Джон Рокфеллер назван самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 05:07
Экономика

Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Политика

Из Блока Петра Порошенко сбежали четыре депутата

«Согласно поданным заявлениям и согласно ч.3 ст.60 регламента Верховной рады Украины сообщаю о выходе народных депутатов Украины Залищук Светланы Петровны, Корнацкого Аркадия Алексеевича, Лещенко Сергея Анатольевича и Найема Мустафы из состава депутатской фракции Блока Петра Порошенко», — заявила она в ходе заседания.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Климова и Петренко воссоединились ради сына

Экс-супруги Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вместе день ради сына Корнея, окончившего начальную школу.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Футбол

«Краснодар» подписал датского полузащитника «Зволле»

Обновлено в 07:27
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Общество

YouTube скроет детали о числе подписчиков каналов

Видеохостинг YouTube с августа поменяет счетчики подписчиков каналов: вместо точного числа будет указываться округленное, говорится в блоге видеосервиса.
Обновлено в 04:44
Путешествия

Власти Крыма обещают удивить туристов образцовым состоянием пляжей

Крымские пляжи в этом году удивят отдыхающих высокими стандартами и сервисом, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Обновлено в 07:59
Гаджеты

Huawei лишат процессоров для новых смартфонов

Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 07:05
Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
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Политика

Кремль оценил предложение АП Зеленского о референдуме

Референдум об отношениях с Россией, который предлагает провести Владимир Зеленский - внутреннее дело Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:14
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Хосеп Гвардиола
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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