Футбол

Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»News.ru 07:03

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в «Ювентусе». Как сообщает журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли, испанский специалист дал своё согласие на то, чтобы возглавить туринский клуб.
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Спортдиректор «Ювентуса» встретился с Гвардиолой. СМИ разошлись во мнениях об итогах переговоров

Sport24.ruвчера в 23:52

Источник: Гвардьола не встречался со спортивным директором «Ювентуса»

Спорт-Экспресс05:01

Гвардиола провел встречу со спортивным директором «Ювентуса»

Советский спорт02:06

Главные новости утра. Чалов – лучший игрок 29-го тура РПЛ, Гвардиола может возглавить «Ювентус»

Бомбардир.ру04:58

СМИ: Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»

Матч ТВ06:37

Журналист: «Гвардиола подпишет 4-летний контракт с „Ювентусом“»

Soccer.ruвчера в 19:11

Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»

Евро-футбол.рувчера в 16:20
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Музыка

Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии

Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО

Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Политика

В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине

Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Кино

Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах

Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Общество

Большинство жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма

Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма святой великомученицы Екатерины в городе, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 09:46
Политика

Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Впервые в России наркоторговец получил пожизненный срок

Обновлено в 06:16
Авто

Новая Opel Corsa не дождалась премьеры

Премьера шестого поколения хэтчбека Opel Corsa состоится в ближайшее время, не далее как вчера, компания отчиталась о заключительных тестах и готовности презентовать новинку.
Обновлено в 09:49
Политика

Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц.
Обновлено в 10:01
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Музыка

Грязную тарелку Курта Кобейна продали почти за 23 тысячи долларов

Обновлено в 05:20
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
ЖКХ

В Правительстве Тверской области подвели итоги отопительного сезона

22 мая на заседании регионального Правительства подвели итоги отопительного сезона 2018-2019 годов, а также обсудили подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и соцсферы к предстоящему сезону.
Обновлено в 08:15
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

Администрация пермской гимназии №4 установила более высокий проходной балл для девочек, чем для мальчиков, желающих поступить в учебное заведение, сообщает 59.ru.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Происшествия

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Гаджеты

Apple выпустила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой

В компании заявили, что 15-дюймовые версии профессионального ноутбука оснащаются процессорами Intel Core восьмого и девятого поколения.
Обновлено вчера в 17:07
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Авто

Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport

Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.
Обновлено в 05:10
Хоккей

Россия и США сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Яна Поплавская пожалела о своих откровениях в шоу Бориса Корчевникова

Актриса Яна Поплавская, которая запомнилась всем по роли Красной Шапочки в студии у Бориса Корчевникова рассказала, как познакомилась со ставшим в последующем знаменитым режиссером Сергеем Гинзбургом.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Обновлено в 06:42
Армия и оружие

Минобороны сообщило об атаке боевиков на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 09:02
Происшествия

Во Владимирской области началась контртеррористическая операция

Обновлено вчера в 18:53
Политика

Глава администрации Зеленского объяснил санкции против РФ

Андрей Богдан заявил, что причиной является нежелание Путина идти на компромисс Глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему Владимир Зеленский попросил США ужесточить санкции против России, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 04:09
Политика

Путин назвал произволом отказ от диалога с профсоюзами

Президент России Владимир Путин раскритиковал отказ собственников или администрации предприятий от диалога с профсоюзами, передает ТАСС.
Обновлено в 09:25
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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