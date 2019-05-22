Футбол
Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»News.ru 07:03
Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в «Ювентусе». Как сообщает журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли, испанский специалист дал своё согласие на то, чтобы возглавить туринский клуб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Политика
В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине
Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Кино
Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах
Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Общество
Большинство жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма
Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма святой великомученицы Екатерины в городе, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 09:46
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Впервые в России наркоторговец получил пожизненный срок
Обновлено в 06:16
Авто
Новая Opel Corsa не дождалась премьеры
Премьера шестого поколения хэтчбека Opel Corsa состоится в ближайшее время, не далее как вчера, компания отчиталась о заключительных тестах и готовности презентовать новинку.
Обновлено в 09:49
Политика
Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц.
Обновлено в 10:01
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
ЖКХ
В Правительстве Тверской области подвели итоги отопительного сезона
22 мая на заседании регионального Правительства подвели итоги отопительного сезона 2018-2019 годов, а также обсудили подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и соцсферы к предстоящему сезону.
Обновлено в 08:15
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
Администрация пермской гимназии №4 установила более высокий проходной балл для девочек, чем для мальчиков, желающих поступить в учебное заведение, сообщает 59.ru.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Apple выпустила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой
В компании заявили, что 15-дюймовые версии профессионального ноутбука оснащаются процессорами Intel Core восьмого и девятого поколения.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Авто
Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport
Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.
Обновлено в 05:10
Хоккей
Россия и США сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею
Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Яна Поплавская пожалела о своих откровениях в шоу Бориса Корчевникова
Актриса Яна Поплавская, которая запомнилась всем по роли Красной Шапочки в студии у Бориса Корчевникова рассказала, как познакомилась со ставшим в последующем знаменитым режиссером Сергеем Гинзбургом.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Во Владимирской области началась контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Глава администрации Зеленского объяснил санкции против РФ
Андрей Богдан заявил, что причиной является нежелание Путина идти на компромисс Глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему Владимир Зеленский попросил США ужесточить санкции против России, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 04:09
Политика
Путин назвал произволом отказ от диалога с профсоюзами
Президент России Владимир Путин раскритиковал отказ собственников или администрации предприятий от диалога с профсоюзами, передает ТАСС.
Обновлено в 09:25
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39