Гвардиола: сегодня «Манчестер Сити» мог проиграть Премьер-лигуЧемпионат 10:37

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в матче 35-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэм Хотспур" (1:0).

Гвардиола: сегодня «Манчестер Сити» мог проиграть Премьер-лигу

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