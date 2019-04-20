Футбол

Гвардиола: сегодня «Манчестер Сити» мог проиграть Премьер-лигуЧемпионат 10:37

Манчестер Сити — Тоттенхэм
4 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 17 апреля
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
7′
Сон Хын Мин
10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
11′
Рахим Стерлинг
21′
41′
Мусса Сиссоко
41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
48′
Сон Хын Мин
54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
59′
Давид Сильва
Фернандиньо
63′
73′
Фернандо Льоренте
78′
Виктор Ваньяма
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
84′
90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в матче 35-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэм Хотспур" (1:0).
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