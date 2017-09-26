Футбол
Гвардиола считает «Манчестер Сити» лучшим клубом в истории АПЛSport.ru 04:29
Чемпионат Англии, 24 апреля
Стадион «Олд Траффорд»
|10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
|24′
|26′
Александр Зинченко
|51′
Фернандиньо
Лерой Сане
|54′
Бернарду Силва
|66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
|72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
|83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
|83′
Люк Шоу
|89′
|89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
|35%
|Владение мячом
|65%
|79%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|1
|12
|Отборы
|15
|10
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 5‑3‑2
1
Де Хеа
18
Янг
7
Санчес
12
Смоллинг
2
Линделёф
23
Шоу
9
Лукаку
17
Фред
6
Погба
11
Марсьяль
10
Рэшфорд
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
3
Данило
19
Сане
21
Сильва
20
Силва
33
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда является сильнейшей в истории английской Премьер-лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Политика
Климкин допустил возможность совместной работы с Зеленским
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допускает возможность сотрудничества с победившим на президентских выборах Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:41
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Здоровье
Утверждён новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России.
Обновлено в 07:53
Авто
В Петербурге появился рейтинг Яндекса о проблемах автомобилистов
Рейтинг обращений за помощью возглавила проблема севшего аккумулятора. Потом идут — проколотые колеса и застревание машины в снегу.
Обновлено в 06:16
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
«Конкорд» заставит Барра и Мюллера ответить за свои слова в суде
Адвокат компании «Конкорд», которой владеет бизнесмен Евгений Пригожин, потребовал привлечь к уголовной ответственности Генпрокурора США Вильяма Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда
Мужчину обвиняют в избиении начальницы поезда в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ в WhatsApp.
Обновлено в 06:47
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Суд арестовал главу отдела ФСБ Черкалина по делу о получении взяток
Гарнизонный военный суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из отделов ФСБ полковника Кирилла Черкалина по подозрению в получении крупных взяток.
Обновлено в 06:09
Политика
Хантсман заявил, что нужно помнить о важности диалога России и США
Напомним, что 25 апреля 1945 года в районе города Торгау на Эльбе произошла встреча войск СССР и США.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова перестала скрывать беременность
На церемонии закрытия Московского кинофестиваля положение актрисы стало очевидным. Она больше не скрывает беременность.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Медведев исключил четверых украинцев из санкционного списка
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене специальных экономических мер, введённых ранее в отношении четверых граждан Украины.
Обновлено в 07:26
Общество
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
Обновлено в 06:50
Авто
«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Петербурге экс-полицейского «закрыли» на 14 лет за разбой и убийство
Расследование уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям УК РФ, длилось с 2013 года. Вердикт городской суд вынес в пятницу.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Итальянец попытался выйти из летящего самолёта
Житель Италии, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолёта на высоте девяти километров.
Обновлено в 07:56
Гаджеты
«Яндекс» впервые обнародовал свои доходы от продажи гаджетов
Представитель "Яндекса" Илья Грабовский впервые раскрыл доход компании от продажи гаджетов и обнародовал данные отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:42
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не привезти из отпуска холеру или чуму
В Африке, Азии и Америке есть риск подхватить менингококковую инфекцию, холеру или чуму.
Обновлено в 06:52
Футбол
«Реал» уверен в подписании Погба и Азара этим летом
Руководство мадридского «Реала» уверено, что летом к команде присоединятся французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар.
Обновлено в 02:19