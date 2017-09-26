Футбол

Гвардиола считает «Манчестер Сити» лучшим клубом в истории АПЛSport.ru 04:29

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, 24 апреля
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
24′
26′
Александр Зинченко
51′
Фернандиньо
Лерой Сане
54′
Бернарду Силва
66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
83′
Люк Шоу
89′
89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда является сильнейшей в истории английской Премьер-лиги.
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