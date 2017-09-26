Футбол

Гвардиола считает «Манчестер Сити» лучшей командой в истории АПЛМатч ТВ 04:28

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, 24 апреля
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
24′
26′
Александр Зинченко
51′
Фернандиньо
Лерой Сане
54′
Бернарду Силва
66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
83′
Люк Шоу
89′
89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально высказался о своей команде после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в рамках перенесенного матча 31-го тура чемпионата Англии.
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