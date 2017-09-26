Гвардиола считает «Манчестер Сити» лучшей командой в истории АПЛМатч ТВ 04:28

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально высказался о своей команде после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в рамках перенесенного матча 31-го тура чемпионата Англии.

Происшествия В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Происшествия Суд арестовал главу отдела ФСБ Черкалина по делу о взятках Московский гарнизонный военный суд отправил под арест на два месяца начальника одного из отделов ФСБ Кирилла Черкалина, который подозревается в получении крупных взяток.

Происшествия Спасатели извлекли тело четвёртого горняка из шахты в ЛНР Тело четвёртого горняка извлечено из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Экономика Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.

Футбол Полузащитник «Шахтера» Майкон пропустит минимум полгода из-за травмы Бразильский полузащитник "Шахтера" Майкон перенес операцию в связи с повреждением крестообразной связки коленного сустава и выбыл из строя минимум на полгода, сообщается на сайте донецкого футбольного клуба.

Футбол Рамос собрал $1,5 млн на благотворительность одним постом в инстаграме Футболист разместил в своем инстаграме пост о вакцинации младенцев и сообщил, что за каждый лайк к этому посту Gates Foundation пожертвует ЮНИСЕФ 1 доллар.

Политика Посол РФ в Таллине оценил потери Эстонии из-за санкций Посол РФ в Эстонии Александр Петров оценил объемы потерь из-за санкций против России.

Политика В МИДе назвали дату прекращения ДРСМД Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), видимо, прекратит существование 2 августа 2019 года, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге в Москве.

Политика Текслер уволил Евгения Тефтелева Напомним, Евгений Тефтелев был назначен главой администрации Челябинска в 2014 году.

Армия и оружие Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг» Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.

Общество По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).

Музыка Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.

Авто УАЗ выпустил трофи-версию «Буханки» От стандартных модификаций «Буханки» трофи-версия отличается внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16, стальными дисками чёрного цвета и окрашенным в цвет хаки кузовом.

Здоровье Клещи покусали 60 жителей Владимирской области В медицинские организации Владимирской области с укусами клещей с начала сезона активности обратилось 60 жителей региона.

Автоспорт «Макларен» закончил 2018 год с убытками в 124 миллиона долларов Разрыв с японской компанией и снижение призовых привели к тому, что доходы «Макларена» за год упали с 270 до 170 миллионов доллларов, а убытки составили 124 миллиона.

Происшествия В Костроме взорвали банкомат и похитили деньги Двое неизвестных взорвали с помощью газа один из банкоматов в офисе банка, похитили деньги и скрылись. Преступление было совершено в 03:45.

Общество Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.