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Гвардиола считает АПЛ лучшим местом для тренерской работыЕвро-футбол.ру вчера в 14:16

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает Англию лучшим местом для работы тренером. Ранее специалист возглавлял испанскую "Барселону" и немецкую "Баварию".
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Гвардиола считает АПЛ лучшим местом для тренерской работы

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